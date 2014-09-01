كاميرون: سنشدد القيود على المقاتلين الإسلاميين البريطانيين

ديفيد كاميران (Getty)

اقترح ديفيد كاميرون الاثنين على البرلمان تدابير جديدة تهدف إلى مكافحة التطرف الإسلامي من ضمنها مصادرة جوازات سفر البريطانيين الذين يقاتلون في سوريا والعراق.

وعرض رئيس الوزراء مقترحاته اعتبارا خلال أول دورة برلمانية في وستمنستر بعد ثلاثة أيام على وصفه لتنظيم الدولة الإسلامية بأنه "أكبر خطر محدق" بالمملكة المتحدة.

وأعلنت لندن الجمعة رفع درجة حالة التأهب الأمني في البلاد إلى مستوى "خطير" لمواجهة خطر إرهابي "مرجح جدا".

وبعدها بساعات أعلن ديفيد كاميرون أنه "سيعرض الاثنين على البرلمان مشاريع قوانين جديدة" من شأنها أن "تسهل مصادرة جوازات السفر".

وقد تكهنت الصحف باحتمال اقتراح تدابير أخرى من ضمنها منع هؤلاء المقاتلين من دخول الأراضي البريطانية والتعاون مع بلدان أخرى مثل ألمانيا وتركيا للحؤول دون عودتهم وتسهيل الحصول وتبادل المعلومات التي تتعلق بالمسافرين على رحلات شركات الطيران في تلك البلدان.

وقد شدد كاميرون على أنه "من الواضح أن هناك ثغرات في نظامنا القانوني"، وسط تكاثر الدعوات من اليمين واليسار إلى تشديد القوانين أمام تطرف الشباب المسلمين في بريطانيا.

وقد أقنع اغتيال الصحفي الأميركي جيمس فولي ذبحا على يد أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قيل إنه بريطاني، في النهاية العديد من أعضاء الحكومة البريطانية بضرورة بذل "المزيد" من الجهد لمكافحة خطر التطرف الإسلامي.

كما اشتد القلق بشأن "ما لا يقل عن خمسمائة" مقاتل بريطاني يقاتلون في سوريا والعراق من بينهم 250 عادوا بالفعل إلى المملكة المتحدة.

من جهتها أعربت شرطة أسكتلنديارد عن "استعدادها" لمواجهة هذا الخطر، في الوقت الذي أعربت فيه السلطات البريطانية عن مخاوفها من أن يخطط أولئك الذين تمرسوا على القتال لاعتداءات بعد عودتهم.

واعتقلت الشرطة 69 شخصا على الحدود العام الجاري وفق آخر المعطيات الرسمية، لكن كثيرين منهم تمكنون من التسلل.

وتفاديا لذلك تحدث وزير الدفاع مايكل فالون عن "أوامر المراقبة" التي أجازها النواب العماليون عام 2005 واستبدلتها حكومة كاميرون بتدابير أقل تشددا قبل ثلاث سنوات.

وتمنح أوامر المراقبة "المثيرة للجدل" وزارة الداخلية إمكانية فرض قيود على حرية تنقل المشتبه بهم دون استخدام أو اللجوء لأي إجراءات قضائية.

وفي مقال نشرته صحيفة الأوبزرفر دعا زعيم الليبراليين الديمقراطيين السابق بادي أشدون ديفيد كاميرون إلى أن يكون ضامنا للحريات العامة من خلال التصرف بشكل مسؤول و"عدم الانسياق خلف الهلع".

وأضاف أشدون "ليس لدي أي اعتراض على رد خاص ومتوازن، لكنه يجب أن يستند إلى أدلة وأن يحترم حرياتنا، وينتبه إلى إبقاء التيار الإسلامي المعتدل في صفنا".

من جهته أعرب منزيس كامبل القيادي في التيار الليبرالي الديمقراطي عن شكوكه في تطبيق بعض الإجراءات وقال إن "تحويل مواطن إلى شخص بلا وطن أمر غير قانوني وفق القانون الدولي، والقيام بذلك موقتا، كما يبدو أنهم يريدون أن يقترحوه، سيكون أيضا غير قانوني وسيطعنون فيه هنا في محاكمنا وربما أيضا في المحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان".

من جهته حذر النائب المحافظ والمحامي إدوارد غارنييه من "قطع وعود لا يمكن الوفاء بها".