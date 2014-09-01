البث الحي
منوعات

روسيا تنقل ملكية صندوق سيادي للبنك المركزي

1/9/2014
البنك المركزي الروسي (Getty)

ذكرت تقارير إخبارية الاثنين أن روسيا تعتزم نقل ملكية صندوق استثمار سيادي رأسماله عشرة مليارات دولار من أحد بنوك التنمية المملوكة للدولة إلى البنك المركزي الروسي لتفادي العقوبات الغربية التي تشمل بنك التنمية التابع للدولة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن مصدر رفض الكشف عن هويته قوله إن المساهمين المشاركين في صندوق (The Russian Direct Investment Fund "RDIF") الروسي والذي يستثمر أموالا سيادية في أوروبا وآسيا يشعرون بالقلق من احتمالات تضرر استثماراتهم في روسيا  من العقوبات الغربية إذا ظلت سيطرة البنك التابع للدولة على أصول الصندوق.

يذكر أن صندوق (The Russian Direct Investment Fund "RDIF") تأسس عام 2011 لتحفيز الاستثمارات في الشركات التابعة للقطاع الخاص وتقليل اعتماد الدولة الروسية على عائدات الموارد الطبيعية.

ويتعاون الصندوق مع مؤسسات مالية دولية مثل كايس دو ديبو إي كونسيغناسو الفرنسية وبنك اليابان للتعاون الدولي. كما استعان بمجموعة "Goldman Sachs" جروب المصرفية الاستثمارية الأميركية كمستشار.

ولكن العقوبات الغربية التي تعرضت لها روسيا نتيجة الأزمة الأوكرانية ألحقت ضررا كبيرا بالبنوك الروسية التابعة للدولة مثل "VTB Group" والبنك الزراعي الروسي، ويمكن  أن تدفع العقوبات الغربية المستثمرين الأجانب إلى الخروج من الصندوق.

من ناحيته ذكر صندوق (The Russian Direct Investment Fund "RDIF") أن قرار نقل تبعيته إلى البنك المركزي "لم يتخذ" حتى الآن بحسب بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني مضيفا أن المناقشة بشأن "فصل محتمل" للصندوق بدأت منذ عامين.

المزيد من منوعات

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)
الأكثر قراءة

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)