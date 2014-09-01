روسيا تنقل ملكية صندوق سيادي للبنك المركزي

البنك المركزي الروسي (Getty)

ذكرت تقارير إخبارية الاثنين أن روسيا تعتزم نقل ملكية صندوق استثمار سيادي رأسماله عشرة مليارات دولار من أحد بنوك التنمية المملوكة للدولة إلى البنك المركزي الروسي لتفادي العقوبات الغربية التي تشمل بنك التنمية التابع للدولة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن مصدر رفض الكشف عن هويته قوله إن المساهمين المشاركين في صندوق (The Russian Direct Investment Fund "RDIF") الروسي والذي يستثمر أموالا سيادية في أوروبا وآسيا يشعرون بالقلق من احتمالات تضرر استثماراتهم في روسيا من العقوبات الغربية إذا ظلت سيطرة البنك التابع للدولة على أصول الصندوق.

يذكر أن صندوق (The Russian Direct Investment Fund "RDIF") تأسس عام 2011 لتحفيز الاستثمارات في الشركات التابعة للقطاع الخاص وتقليل اعتماد الدولة الروسية على عائدات الموارد الطبيعية.

ويتعاون الصندوق مع مؤسسات مالية دولية مثل كايس دو ديبو إي كونسيغناسو الفرنسية وبنك اليابان للتعاون الدولي. كما استعان بمجموعة "Goldman Sachs" جروب المصرفية الاستثمارية الأميركية كمستشار.

ولكن العقوبات الغربية التي تعرضت لها روسيا نتيجة الأزمة الأوكرانية ألحقت ضررا كبيرا بالبنوك الروسية التابعة للدولة مثل "VTB Group" والبنك الزراعي الروسي، ويمكن أن تدفع العقوبات الغربية المستثمرين الأجانب إلى الخروج من الصندوق.

من ناحيته ذكر صندوق (The Russian Direct Investment Fund "RDIF") أن قرار نقل تبعيته إلى البنك المركزي "لم يتخذ" حتى الآن بحسب بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني مضيفا أن المناقشة بشأن "فصل محتمل" للصندوق بدأت منذ عامين.