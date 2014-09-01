البرلمان الليبي المنتخب يكلف الثني بتشكيل الحكومة الجديدة

عبدالله الثني (Getty)

قال متحدث باسم البرلمان الليبي إن مجلس النواب المنتخب كلف الاثنين عبد الله الثني بتشكيل حكومة جديدة بعد تقديم الحكومة استقالتها للبرلمان. والثني وزير دفاع سابق قضى حياته في الخدمة العسكرية ويتولى رئاسة الوزراء منذ مارس الماضي لكنه واجه تحديا من برلمان مواز يرفض الاعتراف بالمجلس المنتخب.

وأصبحت ليبيا على شفا الفوضى بسبب اقتتال ثوار سابقين شاركوا في الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 لكنهم يتحاربون صراعا على النفوذ السياسي والسيطرة على احتياطيات النفط الكبيرة في البلاد.

وأضاف المتحدث إن مجلس النواب جدد تعيين عبد الله الثني في منصب رئيس الوزراء وطلب منه تشكيل حكومة أزمة خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوعين.

وتأتي الخطوة بينما أعلنت الحكومة أنها فقدت السيطرة على معظم الوزارات ومؤسسات الدولة في طرابلس بعد سيطرة الجماعات المسلحة المتناحرة على العاصمة.

وكان كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان المنتخب قد انتقلوا الشهر الماضي إلى مدينة طبرق شرقية ليبيا عقب سيطرة تحالف لفصائل مسلحة تقودها قوات من مدينة مصراتة الغربية على طرابلس بعد طردها لجماعة منافسة.

وتقع كل الوزارات والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي في طرابلس، ولم يؤثر العنف المستمر على إنتاج النفط لكن متعاملين قالوا إن ملكية النفط قد تصبح عرضة لتحديات قانونية إذا سيطرت قوات مصراتة على البنك المركزي حيث توضع عائدات النفط الخام.

وترفض القوى الجديدة التي تسيطر على طرابلس حاليا الاعتراف بمجلس النواب الذي انتقل إلى طبرق ويحظى الليبراليون بتمثيل قوي فيه، وأعادت البرلمان السابق الذي يعرف باسم المؤتمر الوطني العام الذي يتمتع فيه الإسلاميون بتمثيل قوي.