اتهام للشرطة العراقية ومسلحين بارتكاب جرائم حرب

قال مسؤولون في الأمم المتحدة الإثنين خلال جلسة طارئة بشأن الصراع في العراق، إن المسلحين وقوات الحكومة العراقية قتلوا مدنيين، وارتكبوا فظائع في صراع مستمر منذ ثلاثة أشهر.

وقالت نائبة المفوضة السامية لللأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فلافيا بانسيري" في الجلسة، إن هناك "دليلا قويا" على أن مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" وجماعات مرتبطة به، نفذوا عمليات قتل تستهدف أشخاصا بعينهم، وأجبروا آخرين على تغيير الديانة، وقاموا بعمليات خطف وتعذيب، وانتهاكات جنسية.

وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شيا السوداني

وأضافت بانسيري في افتتاح اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، إن الشرطة العراقية أعدمت معتقلين، كما قصف جنود عراقيون بلدات وشنوا غارات جوية أسفرت عن مقتل وإصابة الكثير من المدنيين.

وأشارت إلى أن جرائم ارتكبها طرفا الصراع "قد تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هناك أفراد من بينهم قادة مسؤولون عن هذه الأعمال".

وقالت، "تكشف التقارير التي تلقيناها عن أعمال غير إنسانية على نطاق يفوق التصور، أشعر بقلق خاص بسبب الاضطهاد الذي يحدث".