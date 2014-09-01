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أوكرانيا تسحب قواتها من مطار لوجانسك

1/9/2014

قال الجيش الأوكراني، إن قواته انسحبت من  مطار "لوجانسك" الرئيسي في شرق البلاد بعد أن صدر لها الأمر بذلك، في حين اتهم الرئيس "بترو بوروشينكو" موسكو بشن "عدوان مباشر وعلني" على بلاده.

وذكر الجيش في بيان، أن المظليين الأوكرانيين يقاتلون كتيبة دبابات روسية من أجل السيطرة على المطار الواقع تحت سيطرة الانفصاليين على الحدود مع روسيا.

الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من مطار لوجانسك

وقال المتحدث "أندري ليسينكو"، "في اتجاه لوجانسك تلقت القوات الأوكرانية أمرا وانسحبت من المطار"، وأضاف أن سبعة جنود أوكرانيين قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة له داخل الأكاديمية العسكرية في كييف، أن تدخل روسيا المباشر في الحرب في شرق أوكرانيا ساهم في قلب ميزان القوة في أرض المعركة، وكان السبب الرئيسي للانتكاسات الأخيرة.

وأضاف بورشينكو، "عدوان علني ومباشر يشن على أوكرانيا من دولة مجاورة غيرالوضع في منطقة الصراع جذريا". وذكر أن القوات المسلحة ستشهد تغيرات في القيادات في أعقاب أحداث الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الانفصاليين استولوا في الأسبوع الماضي على بلدة "نوفوازوفسك" وأصبحوا يهددون ميناء "ماريوبول" الاستراتيجي.

  

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