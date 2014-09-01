أوباما يوافق رسميا على ضربات جوية محددة بالعراق

باراك أوباما (أرشيف) قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغ الكونغرس رسميا الاثنين بأنه وافق على توجيه ضربات جوية إلى أهداف محددة في العراق للمساعدة على إيصال المعونات الإنسانية لبلدة آمرلي الشيعية المحاصرة.

وكانت قوات الأمن العراقية مدعومة بمليشيات شيعية اخترقت يوم الأحد الحصار المفروض منذ شهرين على بلدة آمرلي من جانب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، ودخلت المدينة الواقعة في شمال البلاد بعدما نفذت مقاتلات الجيش الأميركي غارات على مواقع مقاتلي الدولة الإسلامية بالقرب من البلدة وأسقطت معونات إنسانية للأهالي المحاصرين هناك.

ويتعين على أوباما أن يخطر الكونغرس بهذا التفويض بموجب قرار الصلاحيات المتعلقة بالحرب.

وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي "هذه العملية متسقة مع المهام العسكرية التي وضعت حتى الآن في العراق، والمتمثلة في حماية الموظفين الأميركيين والمنشآت الأميركية وللتعامل مع الوضع الإنساني على الأرض".

نوري المالكي (أرشيف)

من جهة أخرى وفي سياق التطورات الميدانية في بلدة آمرلي العراقية قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الذي قام بزيارة مفاجئة إلى بلدة آمرلي التركمانية الشيعية بعد فك حصارها، إن العراق سيكون "مقبرة لداعش" مستخدما الاسم المختصر السابق لتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر على مناطق في سوريا والعراق.

وتجول المالكي الذي رافقه وفد حكومي في شوارع المدينة والتقى بالمقاتلين وقوات الحشد الشعبي، وكذلك بسكان المدينة وصافح رجالها وقام بتقبيل عدد كبير من الاطفال، في صور بثتها قناة العراقية الحكومية.

وقال المالكي في كلمة أمام المئات من سكان المدينة إن "العراق سيكون مقبرة لداعش، وما حصل لهم هنا مقبرة حقيقية، وكل العراق سيكون مقبرة لداعش".