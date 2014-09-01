أميركا تحث إسرائيل على إلغاء قرار بمصادرة أراض فلسطينية

أراض زراعية في الضفة الغربية

حثت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الإسرائيلية على إلغاء قرار كان قد أصدرته إسرائيل يقضي بمصادرة 988 فدانا في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني قرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وقال مسؤول أمريكي "لقد أوضحنا من فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني"، وأضاف "هذا الإعلان مثل كل الإعلانات الأخرى التي تصدرها إسرائيل بشأن الاستيطان، وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها، وعطاء البناء الذي يصدرونه، أمور سلبية لهدف إسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن هذه الخطوة اتخذت رداً على خطف وقتل نشطاء من حماس لثلاثة شبان إسرائيليين.

بدورها أشارت حركة "السلام الآن" – التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية – إلى أن المصادر تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات، وأوضحت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانيات.

وطالب نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل، إلى إلغاء قرار مصادرة الأراضي، لأنه سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وإلى زيادة اشتعال الوضع في المنطقة.