مظاهرات في مدن عربية وعالمية تؤيد غزة

تواصلت المظاهرات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عدد من العواصم العربية والأوروبية السبت.

فقد انطلق آلاف في مظاهرة جابت شوارع العاصمة البريطانية لندن احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي مع تعثر مفاوضات السلام بالقاهرة وانتهاء التهدئة دون التوصل إلى اتفاق يفضي إلى فك الحصار المفروض على القطاع ، وطالب المشاركون الحكومة البريطانية بالضغط على إسرائيل بالكف عن قتل المدنيين الأبرياء ورفع الحصار.

حيث جابت المسيرة شوراع العاصمة البريطانية انطلاقاً من مقر هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي مروراً بالسفارة الأميركية احتجاجاً على ما قالوا إنه انحياز أميركي تجاه إسرائيل، ثم توقفت في حديقة "هايد بارك".

بينما شهدت كل من نيويورك وباريس وأثينا والعاصمة الإيرلندية دبلن وعاصمة كوريا الجنوبية سول وقفات للجاليات العربية أمام مقار الوزارات الخارجية احتجاجا على القصف الإسرائيلي على أطفال غزة.

كما دعا اليمنيون في مظاهرة حاشدة دعوا المقاومة إلى عدم التنازل عن مواقفها، وإلى فرض شروطها على إسرائيل.

مظاهرات في تونس تدعم غزة

أما في العاصمة التونسية فقد احتشد المئات للتعبير عن غضبهم من الموقف العربي الرسمي تجاه العدوان الإسرائيلي لاسيما الدور المصري السلبي تجاه العدوان .

وفي العاصمة الأردنية عمان فقد أقام حزب جبهة العمل الإسلامي حفلاً شعرياً تخلله كلمات وقصائد عبرت عن تضامن الأردن مع الشعب الفلسطيني.

وشهدت قرى سورية عدة بحلب وإدلب مظاهرات تدعو للوقوف مع أبناء القطاع بوجه الهجمة الإسرائيلية .

الداخل الفلسطيني شهد هو الآخر تجمعاً نظمته الحركة الإسلامية في بلدة باقة شارك فيها الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر وعدد من أنباء البلدة . وقد شدد فيها المشاركون على ضرورة توحد اللمة الوطنية في مجابهة العدوان الإسرائيلي.