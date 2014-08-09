غارات إسرائيلية على غزة والمقاومة ترد بالصواريخ

فلسطينية تجلس على ركام منزلها جراء العدوان الإسرائيلي على غزة (Getty)

شنت إسرائيل أكثر من عشرين هجوما جويا على غزة في وقت مبكر من صباح السبت وأطلقت المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ باتجاه إسرائيل في اليوم الثاني من تجدد القتال بعد الفشل في تمديد هدنة توسطت فيها مصر لوقف حرب اندلعت قبل حوالي شهر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منذ منتصف ليلة السبت أكثر من 20 موقعا في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" دون أن يحدد طبيعة هذه الأهداف.

من جهته أخرى قال مسؤولون طبيون في غزة إن فلسطينيا قتل في أحد هذه الهجمات وعثر على جثته تحت ركام مسجد من بين ثلاثة مساجد قصفتها إسرائيل. وأضافوا أن الهجمات الجوية التي استمرت خلال الليل استهدفت أيضا ثلاثة منازل وأن المقاتلات الإسرائيلية مشطت مناطق مفتوحة.

وذكرت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن نشطاء المقاومة في غزة أطلقت خمسة صواريخ على بلدات في جنوب إسرائيل اليوم مما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار دون وقوع إصابات أو خسائر.

من جهة أخرى تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة وقال مسؤولون طبيون إن فلسطينيا يبلغ من العمر 43 عاما توفي اليوم متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر خلال مواجهة مع الجنود الإسرائيليين في مدينة الخليل الجمعة.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 20 عاما بالرصاص أمس خلال احتجاج قرب مستوطنة يهودية خارج رام الله.

ولم تحقق مصر تقدما ملحوظا في سبيل تمديد الهدنة التي صمدت لمدة 72 ساعة وأوقفت قتالا بين إسرائيل ونشطاء غزة بدأ في الثامن من يوليو لكن من المتوقع أن تستأنف القاهرة جهودها اليوم.

وانتهى وقف إطلاق النار أمس الجمعة ولا تزال مواقف الطرفين متباعدة بشأن شروط تمديد الهدنة كما يلقي كل طرف باللوم على الآخر في رفض التمديد.

واتهمت إسرائيل حماس باطلاق عدة صواريخ باتجاهها قبل حوالي أربع ساعات من انقضاء الهدنة في الساعة الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش).

من جهة أخرى أطلقت فصائل المقاومة 57 صاروخا من غزة على إسرائيل أمس.

صورة أرشيفية للقصف الإسرائيلي على غزة (Getty)

وشنت إسرائيل غارات جوية على غزة الجمعة وقتلت خمسة فلسطينيين بينهم طفل في العاشرة من عمره قرب مسجد بمدينة غزة، كما قتل ناشط في حركة الجهاد الاسلامي وثلاثة فلسطينيين آخرين في جنوب قطاع غزة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص في إسرائيل أصيبوا بعد إطلاق قذائف مورتر من غزة الجمعة.

وباستئناف الهجمات على إسرائيل يحاول نشطاء غزة فيما يبدو زيادة الضغط على إسرائيل ولتوضيح أنهم مستعدون للقتال حتى يتحقق هدف رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وأثار سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين وإلحاق الدمار بالقطاع أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية قلقا دوليا خلال الشهر المنصرم، كما باءت جهود تمديد وقف إطلاق النار خلال محادثات بالقاهرة بالفشل.

وقال المسؤولون في غزة إن الحرب أسفرت عن مقتل 1881 فلسطينيا معظمهم مدنيون، وقالت حماس الخميس إنها أعدمت عددا غير محدد من الفلسطينيين لأنهم كانوا "عملاء" لإسرائيل في حرب غزة.

من جهتها قالت إسرائيل إن 64 من جنودها وثلاثة مدنيين قتلوا خلال الحرب.

وكانت إسرائيل قد أعربت في وقت سابق عن استعدادها لتمديد الهدنة مع استمرار محادثات المصريين مع الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني.

ولم تقبل حماس التمديد وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن إسرائيل رفضت معظم المطالب الفلسطينية. وأضاف أن الفلسطينيين يريدون موافقة إسرائيل مبدئيا على رفع الحصار عن غزة والإفراج عن الأسرى والسماح بفتح ميناء لكن هذه المطالب رفضت.

وقال أبو زهري "رغم ذلك فنحن لم نغلق الباب أمام استمرار المفاوضات".

ولم يبد الإسرائيليون استعدادا يذكر لتخفيف حصارهم البحري لقطاع غزة ولا للقيود على الحركة البرية والمجال الجوي للقطاع خوفا من إعادة تزويد حماس بالأسلحة من الخارج.