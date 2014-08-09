طاقة الإماراتية تعلق عملها بحقل أتروش بكردستان

شعرا شركة طاقة الإماراتية (أرشيف)

قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في بيان السبت إنها علقت أنشطتها في حقل أاتروش في كردستان العراق نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة.

وذكرت الشركة المملوكة للدولة في بيانها أنها قررت وقف "أعمال الحفر في الحقل المذكور وخفضت موظفيها هناك كإجراء احترازي وذلك نتيجة التطورات الأخيرة التي أدت لتفاقم الأوضاع الأمنية في المناطق المحيطة بإقليم كردستان".

يذكر أن حقل أتروش يقع على بعد 85 كلم شمال غرب إربيل عاصمة منطقة كردستان العراق، ومن المتوقع أن ينتج حوالي 30 ألف برميل من النفط يوميا عند بدء الإنتاج المتوقع أوائل العام المقبل.

وأكدت الشركة التزامها بمواصلة العمل في الحقل مضيفة أنها تتوقع بدء عمليات الإنتاج في 2015.

وكانت المقاتلات الأميركية قد هاجمت الجمعة مواقع وتجمعات لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يتقدمون صوب أربيل بعدما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه يجب على واشنطن التحرك لمنع "الإبادة الجماعية" المحتملة في العراق.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن طائرات عسكرية أميركية أسقطت مساعدات غذائية لعراقيين يهددهم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق لليلة الثانية على التوالي.

وأضاف البنتاغون في بيان نشر في ساعة متأخرة من ليل? ?الجمعة أن "عملية الإسقاط تلك أجريت من عدة قواعد جوية داخل منطقة مسؤولية القيادة الوسطى الأميركية وقد استخدمت في العملية طائرة من طراز سي-17 وطائرتين من طراز سي-130 والتي أسقطت مجتمعة ما مجموعه 72 حزمة من الإمدادات"، وتابع البيان أن طائرتين مقاتلتين من طراز إف-18 رافقتا طائرات الشحن.

كان مسؤول أميريك قد صرح بأن الحكومة العراقية سلمت طائرة محملة بالذخيرة لمقاتلي البشمركة الأكراد في إقليم كردستان شبه المستقل في خطوة هي الأولى من نوعها للتعاون العسكري بين القوات الكردية والعراقية.