روسيا : لدينا ما يكفي من اليورانيوم ل100 عام

أعلن سيرغي نوفيكوف رئيس دائرة الاتصالات لدى مؤسسة "روس آتوم" الوطنية الروسية للطاقة الذرية أن لدى بلاده خامات اليورانيوم المطلوب لتشغيل المحطات الكهرذرية الروسية والأجنبية ما يكفي لـ100 عام.

وقال نوفيكوف في معرض تعقيبه على ما يشاع حول احتمال حظر أستراليا توريد اليورانيوم إلى روسيا " تشغل روسيا الموقع الثاني عالميا من حيث احتياطيات اليورانيوم وأنه لدى روسيا احتياطيات من خامات اليورانيوم في مناجمها ومناجم أجنبية منها في كازاخستان على سبيل المثال تكفي لسد حاجات مشاريع "روس آتوم" الداخلية والخارجية لـ100 عام".

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب قد قالت إن حكومة بلادها تبحث في الوقت الراهن احتمال فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وكانت أستراليا قد فرضت في التاسع من يونيو الماضي عقوبات طالت 50 مواطنا روسيا وأوكرانيا إضافة إلى 11 مؤسسة وشركة.

وأوضحت الوزيرة الأسترالية ان العقوبات الجديدة قد تنسحب على قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي، ولن تفرض ضد شخصيات أو مؤسسات.

يذكر أن روسيا أعلنت الخميس فرض حظر كلي ولمدة عام، على استيراد اللحوم والخضروات والفواكه من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج ، ردا على العقوبات التي فرضتها هذه الدول على موسكو على خلفية الأزمة في أوكرانيا.