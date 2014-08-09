القاعدة باليمن تختطف 14 جنديا يمنيا وتعدمهم

أحد مسلحي القاعدة باليمن (Getty-أرشيف)

اختطف مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة 14 جنديا يمنيا كانوا يستقلون حافلة عائدين في إجازة من الخدمة في شرق اليمن إلى بلداتهم وقتلوهم فيما يعتقد مسؤولون إنه عمل انتقامي ردا على الحملة التي شنها الجيش في المنطقة في الآونة الأخيرة.

وكان الجيش اليمني قد دفع بقوات إضافية لمنطقة وادي حضرموت في شمال شرق اليمن للتصدي لمحاولات جماعة أنصار الشريعة الذراع المحلية للقاعدة إعلان إمارة إسلامية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وذكر مسؤولون وسكان أنه عثر على جثث الجنود الـ14 وعليها آثار الرصاص وملقاة على قارعة طريق قرب مدينة سيئون بعد ثلاث ساعات من خطفهم من حافلة عامة.

وأكدت جماعة أنصار الشريعة على صفحتها على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن مسلحيها نصبوا الكمين وقتلوا الجنود لمشاركتهم في عمليات الجيش ضد الجماعة.

وذكرت الجماعة أن "المجاهدين أنزلوا الجنود وحققوا معهم وتحققوا عبر هوياتهم العسكرية من انتمائهم لوحدات الجيش المتمركزة في سيئون".

وتابعت الجماعة "بعد ذلك اقتادهم المجاهدون إلى سوق المدينة حيث ألقوا كلمة في الجموع المحتشدة توضح أن الجنود الأسرى قد شاركوا في الحملة العسكرية الأخيرة على أهل السنة في وادي حضرموت لذا قرر المجاهدون قتلهم جزاء وفاقا على جرائمهم".

كما نشرت الجماعة صورا للجنود يرتدون ملابس مدنية يحيط بهم مسلحون ملثمون ويتفقدون بطاقات هويتهم. وظهر الجنود في إحدى الصور جالسين على الأرض يحيط بهم المسلحون بملابس مدنية أيضا.

وقال سكان من المنطقة إن جميع الجنود -الذين كانوا في طريقهم لزيارة عائلاتهم في صنعاء على بعد حوالي ستمائة كيلومتر- أصيبوا بأكثر من رصاصة أطلقت من بنادق آلية.

من جهته قال كسؤول يمني إن الأمر "يبدو كما لو كان عملا انتقاميا".

وأدى وجود فراغ في السلطة خلال الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح في 2011 إلى تقوية شوكة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والذي يحاول الهيمنة على مناطق في جنوب اليمن وشرقه.

ويشن الجيش اليمني الذي تدعمه الولايات المتحدة حملات ضد متشددين يحاولون إحكام السيطرة على مدن أو بلدات في جنوب وشرق اليمن استولوا عليها على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ولجأ المتشددون لشن هجمات خاطفة تستهدف جنودا ومعسكرات للجيش ومنشآت حكومية أخرى في المنطقة.

وجاء هجوم الجمعة بعد المكاسب التي حققها الجيش في الآونة الأخيرة ضد المتشددين الذين يحاولون تعزيز سيطرتهم على منطقة وادي حضرموت شرق اليمن.

وقتلت قوات الأمن اليمنية ما لا يقل عن 25 متشددا مشتبها به في سلسلة من المواجهات في منطقة وادي حضرموت خلال الأسبوع الأخير من بينهم سبعة قتلوا يوم الخميس خلال محاولتهم مهاجمة منشأة تابعة للجيش.