الحكم بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله بمصر

مقر حزب الحرية والعدالة عند تأسيسه (أرشيف-الجزيرة)

قالت مصادر قضائية في مصر إن المحكمة الإدارية العاليا قضت السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعد ما يزيد عن عام من الإطاحة بالجماعة من سدة الحكم.

وأضافت المصادر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه قررت أيضا تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة لصالح الدولة وسبق صدور حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحل جماعة الإخوان المسلمين. وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابرى.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على ما قالت إنها مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.

وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة، بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.

الجدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 ذراعا سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس الأسبق محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس حاليا على ذمة عدد من القضايا.