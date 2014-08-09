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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في الخليل

9/8/2014
شبان فلسطينيون يحملون مصابا جراء الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بنابلس (رويترز)

قالت مصادر طبية فلسطينية إن فلسطينيا توفي السبت متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها الجمعة خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر الطبية أن نادر إدريس توفي في وقت مبكر من فجر السبت متأثرا بإصابته برصاص حي في الصدر.

وتظهر لقطات تلفزيونية عددا من الشبان يحملون إدريس بعد إصابته بالرصاص أثناء إلقاء العشرات من الشبان الحجارة على أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل التي يسكن فيها مئات المستوطنين وسط عشرات الآلاف من الفلسطينيين في البلدة القديمة.

وشهد العديد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بعد صلاة أمس الجمعة مواجهات بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية لنصرة غزة.

يذكر أن فلسطينيا آخر استشهد الجمعة من مخيم الأمعري خلال المواجهات التي جرت عند مستوطنة بسجوت المحاذية لمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت مناطق مختلفة بالضفة الغربية بعد صلاة الجمعة وحتى ساعات المساء مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق شمال غرب القدس ورام الله ونابلس وبيت لحم وقلقيلية والخليل حيث سجلت عشرات الإصابات بالرصاص الحي منها عدد من الإصابات المتوسطة.

كما شهدت بلدة سلواد شرق رام الله مواجهات عنيفة مع قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة، مما أدى إلى إصابة عدة شبان أحدهم بالرصاص الحي في الفخذ، فيما أفاد الأهالي بإصابة جندي إسرائيلي بقنبلة صوت مرتدة من المتظاهرين.

وجاءت المواجهات عقب مسيرات حاشدة في مدن الضفة دعت لها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لدعم مطالب المقاومة الفلسطينية برفع الحصار ووقف العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وسجلت المصادر الطبية الفلسطينية استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة المئات في مواجهات شهدتها أنحاء الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 يوليو الماضي.

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