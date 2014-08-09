أوباما وميركل: عواقب تدخل روسيا بأوكرانيا وخيمة

قال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل اتفقا يوم السبت على أن روسيا ستواجه عواقب إضافية إذا تدخلت في أوكرانيا بدون موافقة من الحكومة الأوكرانية.

وأوضح البيان عن الاتصال الذي جرى بين ميركل وأوباما بقوله "اتفق الزعيمان على أن أي تدخل روسي في أوكرانيا حتى بموجب رعاية (إنسانية) مزعومة بدون الموافقة الرسمية والواضحة والتفويض من حكومة أوكرانيا أمر غير مقبول وينتهك القانون الدولي وسيؤدي إلى عواقب اضافية.

فقد أبدت الحكومة الأوكرانية خشيتها من تدخل عسكري روسي تحت غطاء عملية إنسانية في شرق البلاد.

وقد حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا سابقاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اتخاذ تقديم المساعدات الانسانية ذريعة للدفع بقوات روسية إلى شرقي أوكرانيا.

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند تعقيبا على التقارير التي افادت بدخول شاحنات عسكرية روسية الى شرقي اوكرانيا "أطالب روسيا بعدم الإقدام على أي فعل استفزازي".

وأكد هاموند أن هذا التدخل ليس له أي مبررات وإن حدث فلن يكون مقبولا ولا قانونيا في الوقت نفسه.

في المقابل، أعلن الجيش الروسي في وقت سابق أن تدريباته جنوبي البلاد قد انتهت وان جنوده قد عادوا لوحداتهم العسكرية.

من جهته، أكد حلف شمال الاطلنطي "الناتو" أن روسيا حشدت 20 الف جندي على حدودها الجنوبية مع أوكرانيا.

في غضون ذلك، تتواصل المعارك بين الجيش الاوكراني والانفصاليين المسلحين الموالين لروسيا في شرقي اوكرانيا، كما أعلن محققون روس اعتقال 5 ضباط في الجيش الأوكراني من اللواء 72 تتهمهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في ظل احتدام الصراع شرقي أوكرانيا.