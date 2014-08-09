أوباما: لن نسمح للمتشددين بإقامة خلافة إسلامية

باراك أوباما (Getty-أرشيف)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه يرغب في بحث توسيع استخدام الضربات العسكرية في العراق لصد المتشددين الإسلاميين لكن يجب على القادة السياسيين في العراق أولا أن يتوصلوا إلى سبيل للتعاون فيما بينهم.

وعبر أوباما في مقابلة صحفية مع صحيفة نيويورك تايمز الجمعة عن أسفه لعدم بذل المزيد من الجهود لمساعدة ليبيا، وعن تشاؤمه حيال فرص السلام في الشرق الأوسط ومخاوفه من أن تغزو روسيا أوكرانيا وشعوره بالإحباط من إحجام الصين عن تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة.

وكان أوباما قد أجاز للجيش الأميركي الخميس بتنفيذ ضربات جوية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في شمال العراق بعمليات محدودة وقال إنها تستهدف منع ما وصفه "بإبادة جماعية" محتملة لأقلية دينية وأيضا لحماية الخبراء الأميركيين الأميركيين الذين يعملون في العراق.

وأضاف أوباما في المقابلة أن واشنطن قد تقوم بفعل المزيد لمساعدة العراق على صد التنظيم المتشدد. وشدد أوباما في المقابلة -التي نشرت نيويورك تايمز مقتطفات منها على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية- "لن نسمح لهم بإقامة خلافة بصورة ما في سوريا والعراق، وتابع "لكن لا يمكننا فعل ذلك إلا إذا علمنا أن لدينا شركاء على الأرض قادرون على ملء الفراغ".

وأثنى أوباما على مسؤولي إقليم كردستان شبه المستقل في العراق لأنهم "عمليون" و"متسامحون مع الطوائف والأديان الأخرى" وقال إن الولايات المتحدة تريد تقديم المساعدة.

ولكنه استدرك "لكن ما أشرت إليه هو أنني لا أريد أن أقوم بدور القوات الجوية العراقية".

يذكرأن أوباما يواجه انتقادات متزايدة لإحجامه عن الخوض في قضايا شائكة في السياسة الخارجية.

وقال أوباما في المقابلة أيضا إنه يأسف لأن حكومته لم تبذل المزيد للمساعدة على إعادة إعمار ليبيا بعد الغارات الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" عام 2011 وساهمت في الإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وتشهد ليبيا قتالا وفوضى شديدة حاليا تناحرا بين فصائل ومليشيلت متشددة مختلفة لفرض وبسط النفوذ.

وأضاف "لذلك فهذا درس مستفاد أطبقه الآن في كل مرة أتساءل فيها: هل يجب أن نتدخل عسكريا؟ هل نملك إجابة في اليوم التالي؟".

كما تسعى إدارة أوباما إلى تشجيع التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين وتفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في محاولة لحمل موسكو على الكف عن دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وعبر أوباما عن شكوكه في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس على إبرام اتفاق سلام طويل الأجل مثل الاتفاقيات التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيسا الوزراء الإسرائيليان السابقان مناحم بيغن وإسحق رابين.

وقال "بشكل ما فإن بيبي "نتنياهو" قوي للغاية وبشكل ما أيضا فإن عباس ضعيف لدرجة لا تمكنه من لم الشمل واتخاذ قرارات جريئة كتلك التي اتخذها السادات أو بيغن أو رابين".

كما عبر أوباما عن مخاوفه عن عدم تخلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وقال إنه "من الممكن أن يغزو" (أوكرانيا).