أوباما:التدخل الأمريكي في العراق سيأخذ وقتاً غير محدد

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن القوات الأمريكية شنت غارات على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية ودمرت بعض الدبابات في شمال العراق التي كانت متوجهة صوب إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وسط تحذيرات كردية شيعية من أن مقاتلي التنظيم يخططون لشن هجوم كبير على كردستان والعاصمة بغداد.

وأضاف أوباما أن التدخل الأمريكي المحدود في العراق سيأخذ وقتاً غير محدد قد يتجاوز بضعة أسابيع وأشار إلى أن تقدم تنظيم الدولة الإسلامية كان "أسرع" من المتوقع.

وأكد أوباما أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات العسكرية للقوات الكردية والمساعدات الإنسانية للنازحين العراقيين داخل العراق، والجهود الإغاثية للأقليات المحاصرة في سنجار، وشدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تضم كافة الكتل السياسية بأسرع وقت ممكن كي تنقذ البلاد من مخاطر مد تنظيم الدولة في العراق حسب تعبيره.

وذكر مراراً في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت أنه لن يكون هناك حل أميركي لمشكلة تنظيم الدولة الإسلامية، وإنما حل عراقي تدعمه الولايات المتحدة، ووصف الحل بأنه مرتبط بالقوات العراقية وتشكيل الحكومة.

وقال الرئيس الأمريكي المشكلة السياسية في العراق أنها تتمثل بعدم ثقة الطائفة السنية بالحكومة وبالتالي يجب تشكيل حكومة يتوافق عليها جميع مكونات العراق وقال إن هناك مخاوف من مسلمي السنة الذين لا يتفقون مع الحكومة بأن ينضموا لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد أوباما بشكل قاطع "لن نرسل قوات برية إلى العراق، وسنستمر بتقديم الدعم جوا لأننا تعلمنا من تجارب الماضي"، مضيفا " إذا تعرضت مواقعنا وقواتنا لتهديد من الإرهابيين فسنرفع من شكل تدخلنا".

من جهته، وتعليقا على ضرب الطائرات الأميركية لمواقع تنظيم الدولة، رجح رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري حدوث تغيرات ميدانية كبيرة خلال ساعات من بدء الهجمات الأمريكية ، مشيرا إلى إمكانية توجيه الطائرات الأميركية ضربات أخرى للتنظيم في مدن عراقية أخرى.

ميدانياً، أفاد شهود عيان من الطائفة اليزيدية أن مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية يهددون بقتل أكثر من 300 أسرة من الأقلية العرقية اليزيدية ما لم يعتنق أفرادها الإسلام.