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مسلحون يعرضون مبادلة أسرى مع الجيش اللبناني

8/8/2014

قال مسلحون يحتجزون 19 جنديا لبنانيا أسروهم أثناء توغلهم في لبنان إنهم طالبوا بالإفراج عن سجناء لهم محتجزون في السجون اللبنانية مقابل إطلاق سراح الجنود الأسرى.

وقال قائدان عسكريان قريبان من الجماعة التي تحتجز الجنود إن المطالب أرسلت للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني الذي خاض معارك ضد هذ الجماعات في بلدة عرسال الحدودية.

وقال مصدر أمني إن المسلحين قدموا أسماء نحو 20 سجينا محتجزين وطالبوا بالإفراج عنهم.

وانسحب المسلحون من بلدة عرسال إلى منطقة حدودية جبلية بين سوريا ولبنان بعد معركة قتل فيها العشرات بينهم 17 جنديا

وقال المسلحون على لسان أحد قادتهم إن قائمة السجناء الذين يريدون إطلاق سراحهم ضمت عماد جمعة الذي أدى القبض عليه يوم السبت إلى التوغل في عرسال, بينما قال الجيش إنه جرى التخطيط لهجوم المسلحين منذ فترة طويلة.

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