صواريخ المقاومة على إسرائيل بعد انقضاء الهدنة

استأنفت المقاومة الفلسطينية إطلاق صواريخ على اسرائيل اليوم الجمعة بعد أن فشلت المحادثات التي تتوسط فيها مصر في تمديد هدنة مدتها 72 ساعة في الحرب المستمرة منذ نحو شهر.

ومع إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل قال الجيش الإسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أطلقت 18 صاروخا على الأقل باتجاه إسرائيل منذ انقضاء الهدنة وأسقطت منظومة القبة الحديدية اثنين منها، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات أو أضرار.

ومن جانبها أكدت المقاومة الفلسطينية أنهم أطلقوا 10 صواريخ في المجمل اليوم، وأعلن مسؤول أمني إسرائيلي تعليق خدمات الرحلات الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب لمدة 45 دقيقة بعد انقضاء الهدنة حيث يمكن أن يقع المطار في مدى بعض الصواريخ.

وقالت مراسلة الجزيرة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإعادة نشر جنوده على الحدود مع القطاع، وذكرت أنه قصف بالمدفعية أراضي زراعية شرق وشمال غزة ، وبيّنت أن أعمدة الدخان تصاعدت من شرق حي الشجاعية، وقالت إن سكان القطاع يعيشون حالة من الترقب والحذر والتأهب والاستعداد التام لأي تطورات يمكن أن تحدث خلال الساعات القليلة القادمة.

يأتي ذلك بعد فشل المفاوضات المنعقدة في القاهرة، في تمديد الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد الرفض الإسرائيلي لإصرار المقاومة الفلسطينية على رفع الحصار على قطاع غزة، حيث لم يبد الإسرائيليون أي استعدادا لتخفيف حصارهم البحري لقطاع غزة، ولا القيود على الحركة البرية والمجال الجوي للقطاع خوفا من إعادة تزويد حماس بالأسلحة من الخارج.