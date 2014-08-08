البث الحي
منوعات

صواريخ المقاومة على إسرائيل بعد انقضاء الهدنة

8/8/2014

استأنفت المقاومة الفلسطينية إطلاق صواريخ على اسرائيل اليوم الجمعة بعد أن فشلت المحادثات التي تتوسط فيها مصر في تمديد هدنة مدتها 72 ساعة في الحرب المستمرة منذ نحو شهر.

ومع إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل قال الجيش الإسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أطلقت 18 صاروخا على الأقل باتجاه إسرائيل منذ انقضاء الهدنة وأسقطت منظومة القبة الحديدية اثنين منها، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات أو أضرار.

ومن جانبها أكدت المقاومة الفلسطينية أنهم أطلقوا 10 صواريخ في المجمل اليوم، وأعلن مسؤول أمني إسرائيلي تعليق خدمات الرحلات الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب لمدة 45 دقيقة بعد انقضاء الهدنة حيث يمكن أن يقع المطار في مدى بعض الصواريخ.

وقالت مراسلة الجزيرة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإعادة نشر جنوده على الحدود مع القطاع، وذكرت أنه قصف بالمدفعية أراضي زراعية شرق وشمال غزة ، وبيّنت أن أعمدة الدخان تصاعدت من شرق حي الشجاعية، وقالت إن سكان القطاع يعيشون حالة من الترقب والحذر والتأهب والاستعداد التام لأي تطورات يمكن أن تحدث خلال الساعات القليلة القادمة.

يأتي ذلك بعد فشل المفاوضات المنعقدة في القاهرة، في تمديد الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد الرفض الإسرائيلي لإصرار المقاومة الفلسطينية على رفع الحصار على قطاع غزة، حيث لم يبد الإسرائيليون أي  استعدادا لتخفيف حصارهم البحري لقطاع غزة، ولا القيود على الحركة البرية والمجال الجوي للقطاع خوفا من إعادة تزويد حماس بالأسلحة من الخارج.

 

 

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)