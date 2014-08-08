سعد الحريري يعود للبنان ويلتقي رئيس الحكومة تمام سلام

عاد زعيم تيار" المستقبل" ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى لبنان فجر اليوم الجمعة ، والتقى قبل الظهر رئيس الحكومة تمام سلام .

ووصل الحريري إلى بيروت قادماً من جدة، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي .

والتقى الحريري ، الذي أمضى فترة طويلة خارج لبنان ، قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الحكومي في بيروت .

وقال الحريري في لقائه مع عدد من الصحافيين لدى مغادرته السرايا إن "عودتي إلى لبنان جاءت بعد الهبة السعودية للجيش التي سنعالج كيفية تنفيذها" , وعن الضمانات لأمنه الشخصي قال"ان شاء الله خير والله يحفظ الجميع".

ولم يجب الحريري على سؤال عن المدة التي سوف يمكثها في لبنان.

وكان الحريري أبرز زعيم سني في لبنان قد غادر البلاد في عام 2011 عندما أطاح تحالف برئاسة حركة "حزب الله" الشيعية الموالية لسورية بحكومته.

تأتي عودته في وقت تتصاعد فيه التوترات الطائفية المرتبطة بالحرب في سورية المجاورة حيث أرسل حزب الله ميليشيات للقتال إلى جانب القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.

وكان الجيش اللبناني قد استعاد هذا الأسبوع السيطرة على أحد الحدود من أيدي مسلحين دخلوا من سوريا مما ينهي أياما من الاشتباكات الدامية.

وذكرت تقارير إعلامية أن بقاء الحريري فترة طويلة خارج لبنان مرتبط بتلقيه تهديدات بالقتل , وكان محمد شطح أحد مستشاري الحريري المقربين وأحد وزرائه السابقين قد قتل في كانون أول/ديسمبر الماضي في هجوم بسيارة ملغومة على بعد بضعة كيلومترات من مسكن الحريري في وسط بيروت.