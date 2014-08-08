البث الحي
منوعات

سعد الحريري يعود للبنان ويلتقي رئيس الحكومة تمام سلام

8/8/2014

عاد زعيم تيار" المستقبل" ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى لبنان فجر اليوم الجمعة ، والتقى قبل الظهر رئيس الحكومة تمام سلام .

ووصل الحريري إلى بيروت قادماً من جدة، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي .

والتقى الحريري ، الذي أمضى فترة طويلة خارج لبنان ، قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الحكومي في بيروت .

وقال الحريري في لقائه مع عدد من الصحافيين لدى مغادرته السرايا إن "عودتي إلى لبنان جاءت بعد الهبة السعودية للجيش التي سنعالج كيفية تنفيذها" , وعن الضمانات لأمنه الشخصي قال"ان شاء الله خير والله يحفظ الجميع".

 ولم يجب الحريري على سؤال عن المدة التي سوف يمكثها في لبنان.

وكان الحريري أبرز زعيم سني في لبنان قد غادر البلاد في عام 2011 عندما أطاح تحالف برئاسة حركة "حزب الله" الشيعية الموالية لسورية بحكومته.

تأتي عودته في وقت تتصاعد فيه التوترات الطائفية المرتبطة بالحرب في سورية المجاورة حيث أرسل حزب الله ميليشيات للقتال إلى جانب القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.

وكان الجيش اللبناني قد استعاد هذا الأسبوع السيطرة على أحد الحدود من أيدي مسلحين دخلوا من سوريا مما ينهي أياما من الاشتباكات الدامية.

وذكرت تقارير إعلامية أن بقاء الحريري فترة طويلة خارج لبنان مرتبط بتلقيه تهديدات بالقتل , وكان محمد شطح أحد مستشاري الحريري المقربين وأحد وزرائه السابقين قد قتل في كانون أول/ديسمبر الماضي في هجوم بسيارة ملغومة على بعد بضعة كيلومترات من مسكن الحريري في وسط بيروت.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)