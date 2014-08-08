تنظيم الدولة يسيطر على قاعدة للجيش السوري

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" سيطروا على قاعدة رئيسية تابعة للجيش السوري في محافظة الرقة بشمال شرق سوريا.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن إن "تنظيم "الدولة الإسلامية" بسط سيطرته الكاملة ليل أمس على اللواء 93 في منطقة عين عيسى بالريف الشمالي لمحافظة الرقة عقب اشتباكات عنيفة بدأت بتفجير ثلاثة مقاتلين من "الدولة الإسلامية" أنفسهم بعربات مفخخة في بوابة اللواء 93 ومحيطه".

وأضاف عبد الرحمن أن مقاتلي "الدولة الإسلامية" يستعدون الآن لشن هجوم على مطار "الطبقة" العسكري ، وهو آخر مواقع الجيش السوري في محافظة الرقة , وذكر أن معظم الجنود السوريين فروا إلى مطار الطبقة.

وأفاد المرصد بأن عملية السيطرة على القاعدة أسفرت عن "مقتل ما لا يقل عن 36 عنصراً من قوات النظام و15 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية غالبيتهم من جنسيات غير سورية".