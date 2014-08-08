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السيستاني يزيد الضغط على المالكي ليتنحى

8/8/2014

 قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إن الساسة الذين يتشبثون بمناصبهم يرتكبون خطأ جسيماً , وتمثل تصريحات السيستناي تصعيداً للضغوط على رئيس الوزراء نوري المالكي ليتخلى عن مسعاه للبقاء فترة ثالثة في المنصب.

 وحث السيستاني في خطبة الجمعة التي يتلوها أحد مساعديه نيابة عنه في مدينة كربلاء الساسة العراقيين على اختيار رئيس وزراء قادر على إنهاء الأزمة الأمنية التي يفرضها تنظيم "الدولة الإسلامية".

كما دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق اية الله علي السيستاني العراقيين إلى التوحد في مواجهة "الخطر الكبير" الذي يمثله مسلحو "تنظيم الدولة الإسلامية" الذين دفع تقدمهم في شمال البلاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السماح بتوجيه ضربات جوية أمريكية "محددة الأهداف" ضد مسلحي التنظيم.

وألقى السيستاني باللوم على الساسة العراقيين في أكبر أزمة تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003 قائلاً إنهم يتحركون وفقاً لمصالحهم الشخصية.

ودعا السيستاني "جميع العراقيين إلى أن يوحدوا صفوفهم ويكثفوا جهودهم في مواجهة هذا الخطر الكبير الذي يهدد حاضرهم ومستقبلهم.

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