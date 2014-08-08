الأمير وليام سيصبح طياراً على هليكوبتر إسعاف

قال الأمير وليام "الثاني في الترتيب إلي عرش بريطانيا" إنه سيبدأ العمل كطيار على طائرة إسعاف هليكوبتر العام القادم.

والأمير وليام"32 عاماً" كان في السابق طيار بحث وإنقاذ بسلاح الجو الملكي وشارك في أكثر من 150 عملية للبحث والانقاذ.

وقال مكتبه في بيان إن عمل الأمير سيكون في مطاري كيمبردج ونوريتش وسيؤدي نوبات عمل أثناء النهار والليل, وسيبدأ وليام عمله كمساعد طيار ويمكن أن يترقى إلى رتبة قائد طائرة هليكوبتر بعد فترة تدريب تستمر خمسة أشهر على الأقل وتنتهي بأربعة عشر امتحاناً ورحلة اختبار.

ومن المرجح أن يبدأ التدريب في سبتمبر أيلول ويصبح موظفاً رسميا بشركة "بوند إير سيرفسز" بعد التأهيل الذي سيجعله أول فرد في الترتيب المباشر لخلافة عرش بريطانيا يوقع عقد توظيف مع جهة عمل مدنية.

وسيحصل الأمير الذي لقبه الرسمي "دوق كامبردج" على راتب سيتبرع به لجمعية خيرية وسيستمر في القيام بمسؤولياته الملكية.