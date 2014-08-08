استشهاد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على خانيونس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ستة أخرون مساء الجمعة في غارة إسرائيلية شمال شرق خان يونسوفي بيان له, أعرب الأمين العام عن "خيبة الأمل العميقة من عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار في محادثاتهما الجارية في القاهرة".

وأضاف بان كي مون إن المزيد من المعاناة والموت بين صفوف المدنيين في هذا الصراع أمر لا يطاق".

وحث بيان بان كي مون حماس وإسرائيل علي إيجاد طريقة للعودة علي وجه السرعة إلي احترام وقف إطلاق النار الإنساني ومواصلة المفاوضات في القاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

وقال إن تمديد وقف إطلاق النار ضروري للغاية لإجراء محادثات بشأن معالجة القضايا الكامنة وراء الأزمة في أقرب وقت ممكن.