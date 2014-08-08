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أوباما يأمر بضربات جوية ضد "الدولة الإسلامية" في العراق

8/8/2014

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه أجاز توجيه ضربات جوية أمريكية "محددة الأهداف" ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق والبدء في عمليات إسقاط جوي لإمدادات إنسانية لأقليات دينية محاصرة هناك لمنع "عمل محتمل للإبادة الجماعية".

وفي أبرز رد فعل من جانبه على الأزمة قال أوباما بعد اجتماعات مع فريقه للأمن القومي إنه وافق على استخدام القوة الجوية الأمريكية لضرب "أهداف محددة" لحماية الأفراد الأمريكيين إذا تقدم متشددو "الدولة الإسلامية" أكثر باتجاه أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي شبه المستقل أو هددوا أمريكيين في أي مكان من العراق.

وصرح بأن الضربات الجوية التي ستكون الأولى التي ينفذها الجيش الأمريكي في العراق منذ انسحاب قواته في نهاية 2011 يمكن أيضا أن تستخدم في الضرورة لدعم القوات العراقية والكردية التي تحاول كسر الحصار الذي يفرضه "تنظيم الدولة الإسلامية" حول قمة جبلية بها عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين.

وخلال تصريحات نقلها التلفزيون من البيت الأبيض في ساعة متأخرة من الليل قال أوباما للأمريكيين الذين تعبوا من الحرب إنه لن يرسل أي قوات برية وإنه ليس لديه أي نية "لأن تنجر الولايات المتحدة إلى حرب اخرى في العراق".

وجاء تحرك أوباما وسط مخاوف دولية من كارثة انسانية تحدق بعشرات الآلاف من أعضاء الطائفة اليزيدية إحدى الاقليات الدينية في العراق الذين فروا من منازلهم وتقطعت بهم السبل على جبل سنجار أمام التهديد الذي يشكله تنظيم الدول الاسلامية الذي يحقق تقدماً واسعاً وسريعاً وفر مسيحيون عراقيون كثيرون أيضا من ديارهم للنجاة بأنفسهم.

واستولى المسلحون السنة على قرقوش أكبر مدينة مسيحية في العراق مما دفع الكثير من السكان إلى الفرار خوفاً من تعرضهم لنفس مطالب الدولة الإسلامية في المناطق التي استولت عليها وهي مغادرة المدينة أو اعتناق الإسلام أو مواجهة الموت.

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