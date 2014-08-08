أميركا تفرض قيودا على تحليق طائراتها فوق العراق

فرضت هيئة الطيران الاتحادي الأميركية الجمعة قيودا على تحليق طائرات الركاب الأميركية في أجواء العراق نتيجة الوضع الخطير الناجم عن الاشتباكات المسلحة الدائرة هناك، في حين بدأت الولايات المتحدة توجيه ضربات جوية لأهداف في العراق.

وقالت الهيئة في إشعار للطيارين، إن الخطوة تعكس "الوضع الذي قد ينطوي على خطورة والناجم عن الصراع المسلح بين مقاتلين مرتبطين بجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام وبين قوات الأمن العراقية وحلفائها".

ويسري الحظر على جميع الطائرات المسجلة في الولايات المتحدة باستثناء تلك الطائرات التي تقوم بتشغيلها شركات أجنبية وعلى الطيارين الحاصلين على ترخيص من هيئة الطيران الاتحادي، لكنه يستثني الرحلات الجوية التي تعمل بإذن من الحكومة الأميركية.

وفي سياق متصل بالأوضاع داخل العراق، قصفت طائرات حربية أميركية الجمعة مقاتلين من "تنظيم الدولة الإسلامية" كانوا يتقدمون صوب أربيل في شمال العراق بعد أن قال الرئيس باراك أوباما إنه يجب على واشنطن أن تتحرك لمنع وقوع "إبادة جماعية".