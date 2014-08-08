البث الحي
منوعات

أميركا تفرض قيودا على تحليق طائراتها فوق العراق

8/8/2014

فرضت هيئة الطيران الاتحادي الأميركية الجمعة قيودا على تحليق طائرات الركاب الأميركية في أجواء العراق نتيجة الوضع الخطير الناجم عن الاشتباكات المسلحة الدائرة هناك، في حين بدأت الولايات المتحدة توجيه ضربات جوية لأهداف في العراق.

وقالت الهيئة في إشعار للطيارين، إن الخطوة تعكس "الوضع الذي قد ينطوي على خطورة والناجم عن الصراع المسلح بين مقاتلين مرتبطين بجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام وبين قوات الأمن العراقية وحلفائها".

ويسري الحظر على جميع الطائرات المسجلة في الولايات المتحدة باستثناء تلك الطائرات التي تقوم بتشغيلها شركات أجنبية وعلى الطيارين الحاصلين على ترخيص من هيئة الطيران الاتحادي، لكنه يستثني الرحلات الجوية التي تعمل بإذن من الحكومة الأميركية.

وفي سياق متصل بالأوضاع داخل العراق، قصفت طائرات حربية أميركية الجمعة مقاتلين من "تنظيم الدولة الإسلامية" كانوا يتقدمون صوب أربيل في شمال العراق بعد أن قال الرئيس باراك أوباما إنه يجب على واشنطن أن تتحرك لمنع وقوع "إبادة جماعية". 

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)