1800 لاجئ سوري في لبنان يطالب بالعودة لسوريا

أعلن قائد الجيش اللبناني جان قهوجي انسحاب المسلحين من عرسال شرقي لبنان، وقال إن الوضع العسكري للجيش في البلدة "جيد جدا".

فيما أكدت هيئة العلماء المسلمين في لبنان إن كافة المشاكل العالقة في عرسال ستنتهي خلال ساعات قليلة بعد اتفاق مع جميع الأطراف ، وقالت الهيئة أن الوضع الإنساني في عرسال متدهور جداً، والبلدة بحاجة إلى قوافل كثيرة لمساعدة سكانها غذائياً وطبياً .

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر طبي أن غالبية الجرحى هم من المدنيين السوريين، إضافة إلى أربعة جرحى من أهالي عرسال ، حيث احترقت نصف عدد المخيمات هناك وما تزال الكثير من الجثث لم تسحب بعد.

وذكر مراسل الجزيرة أن بعض أهالي عرسال رفضت مساعدات الحكومة اللبنانية، وقد رأى بعض المحللين أنهم يعبرون بذلك عن غضبهم بزجهم بمشاكل تتعلق باللاجئين السوريين ، وآخرون وجدوا أنها خطوة مفتعلة لإفشال جهود هيئة العلماء المسلمين.

في هذه الأثناء، طالب أكثر من 1800 لاجئ سوري أحد الأديرة المسيحية وساطتها في تسهيل خروجهم من عرسال والعودة إلى سوريا.

وتتوقع عدد من المنظمات الحقوقية في لبنان أن حادثة عرسال ستوقف تدفق السوريين إلى لبنان على الأقل في المرحلة الراهنة.