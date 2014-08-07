هيومن رايتس ووتش :الأردن يرفض الفلسطينيين الفارين من سوريا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس إن الأردن يرفض دخول الفلسطينيين الفارين من الصراع في سوريا وفي بعض الأحيان يعيد بعضهم إليها مجددا، في انتهاك لالتزاماته الدولية.

وأصدرت المنظمة تقريرا بعنوان "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا" وقالت إن نتائجه تستند إلى مقابلات مع 30 متضررا من "معاملة متشددة" كما وصفوها، تتعارض مع معاملة الأردن للسوريين.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور التقرير بأنه غير منصف وقال إنه بدلا من انتقاد المملكة ينبغي لهيومن رايتس ووتش أن تضغط على المجتمع الدولي لإعادة الفلسطينيين إلى منازلهم الأصلية في أراض أصبحت جزءا من إسرائيل.

وكان الأردن قد سمح لأكثر من 607 آلاف لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة بدخول أراضيه منذ بدء الصراع في سوريا، لكنه بدأ العام الماضي في فرض بعض القيود على دخول السوريين لدواع أمنية على حد تعبير الحكومة.

وذكرت هيومن رايتس ووتش إلى دخول أكثر من 14 ألف فلسطيني من سوريا إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، وأشارت إلى أن هؤلاء الفلسطينيين لم تكن بحوزتهم أوراق إقامة سليمة مما يجعلهم عرضة للاستغلال.