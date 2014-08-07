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معارك بين قوات النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية" في اللواء 93

7/8/2014
 
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس أن مقاتلين من تنظيم "الدولة الإسلامية" سيطروا جزئياً على قاعدة عسكرية لقوات النظام في محافظة الرقة شمال شرق سوريا, وذلك بعد معارك أسفرت عن سقوط 38 قتيلاً.

وقال المرصد إن "اشتباكات عنيفة تدور بين عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" وقوات النظام السوري في اللواء 93 ومحيطه" في محافظة الرقة التي يسيطر التنظيم على مركز مدينتها ومعظم ريفها.

وأضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له, أن 37 جندياً من قوات النظام و11 عنصراً من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" قتلوا في هذه الاشتباكات. ومن بين قتلى التنظيم ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم في بداية الهجوم على اللواء 93. وتحدث المرصد "عن معلومات مؤكدة عن تقدم المقاتلين.

كما أفاد ناشطون بتواصل  المعارك بين تنظيم "الدولة الإسلامية" ومقاتلي المعارضة السورية في منطقة الشعيطات بريف دير الزور, والتي استعاد مقاتلو المعارضة السيطرة عليها. وشهدت المنطقة حركة نزوح واسعة للمدنيين جراء القصف العشوائي من قبل التنظيم على المنطقة.

 

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