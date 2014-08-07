روسيا تحظر المنتجات الغذائية الأوروبية والأمريكية

فرضت روسيا "حظراً كاملاً" على معظم المنتجات الغذائية المستوردة من دول أوروبية والولايات المتحدة رداً على العقوبات الغربية بحقها, كما أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الخميس. ويشمل الحظر على المنتجات الغذائية لحوم البقر والخنزير والدواجن والأسماك والأجبان والحليب والخضار والفاكهة المستوردة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والنرويج.

وقال مدفيديف في مقابلة متلفزة إن منع استيراد منتجات غذائية يمكن أن يرفع "إذا اعتمد شركاؤنا موقفاً بناء". وأضاف, "كل هذه الإجراءات ليست سوى رداً على العقوبات الغربية. حيث أننا لم نكن نريد مثل هذا التطور في الوضع. وليس هناك أي شيء إيجابي في العقوبات".

وتابع مدفيديف, "آمل بصدق أن تتغلب البراغماتية الاقتصادية على الاعتبارات السياسية السخيفة لدى شركائنا وألا يفكروا في عزل أو إخافة روسيا".

كما هدد بمنع شركات طيران من التحليق فوق الأراضي الروسية أثناء قيامها برحلات بين أوروبا وآسيا عبر سيبيريا وهي الطريق الأقصر، رداً على العقوبات.

وإغلاق المجال الجوي أمام هذه الخطوط سيكلف شركات الطيران أموالا إضافية لدفع تكاليف الوقود, ويعتبر رداً على وقف أنشطة أكبر شركة طيران روسية بأسعار مخفضة "دوبروليت" بسبب العقوبات الغربية. كما سيكلف أيضا أبرز شركة طيران روسية "ايروفلوت" خسائر لأنها تتقاضى أيضاً ما قيمته 250-300 مليون دولار لقاء حقوق المرور.

وقال مدفيديف "بالتأكيد، إنه إجراء خطر، يجب أن نفكر فيه".