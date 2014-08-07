تفجيرات في العراق…واشتداد المعارك في شماله

قتل اليوم 25عراقيا في هجمات بسيارات مفخخة بينهم 11 شخصا قرب مسجد شيعي يؤوي نازحين في كركوك، و14 شخصاً في بغداد.

في هذه الأثناء، قال تنظيم الدولة الإسلامية إنه تقدم في شمال العراق يوم الخميس، وأعلن سيطرته على مزيد من البلدات بما فيها مخمور التي تحد المنطقة الكردية، الأمر الذي يثير قلق حكومة بغداد والقوى الإقليمية.

وتلقى بلدة تلكيف شمال غرب العراق ذات الأغلبية المسيحية هجموما عنيفا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وتهديد بتهجير سكانها أو قتلهم مالم يعتنقون الدين الإسلامي .

وقد تضاربت الأنباء بين تنظيم الدولة الإسلامية والذي يقول إن مقاتليه استولوا على 15 بلدة وعلى سد الموصل الاستراتيجي على نهر دجلة وقاعدة عسكرية، بينما مسؤولون أكراد يدعون أن قواتهم ما زالت تسيطر على السد.

وذكرت الأمم المتحدة أن عدة آلاف من الذين يحاصرهم تنظيم الدولة الاسلامية في جبل سنجار تم إنقاذهم في الساعات 24 الماضية ولكن يبقى آلاف أخرى عالقة بلا مياه وغذاء ودواء ، كما نددت الأمم المتحدة بوفاة 40 طفلاً على الأقل في ضوء ظروف حصار التنظيم لهم.

سياسياً، دفعت مكاسب الدولة الإسلامية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إصدار أوامر للقوات الجوية العراقية بمساعدة الأكراد لاستعادة السيطرة على أراضيهم وإنقاذ المدنيين النازحين.

في غضون ذلك جاء تصريح بارز للولايات المتحدة، تعلن فيه أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبحث مع مستشاريه توجيه ضربات جوية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي فرنسا، أعربت الحكومة الفرنسية استعدادها الكامل لدعم القوات الكردية التي تدافع عن كردستان العراق لوقف مد تنظيم الدولة الإسلامية والحد من سيطرته

ولحقت هذه التصريحات، مناشدات روما فقد نادى البابا فرنسيس زعماء العالم للمساعدة في إنهاء الأزمة في شمال العراق التي أودت بحياة الكثير من المسيحيين وهجرت الآلاف منهم.