القسام : لا تمديد للهدنة دون موافقة على إنهاء الحصار

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) – إنها ستستأنف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل مع انتهاء الهدنة السارية في الثامنة من صباح يوم غد الجمعة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن رفع الحصار عن قطاع غزة.

وأضافت أنها لن توافق على تمديد التهدئة إذا لم تتلق موافقة مساء الخميس على رفع الحصار وتشغيل ميناء غزة. وطالبت القسام بتنفيذ مطالب المقاومة والشعب الفلسطيني كاملة بما فيها مطلب تشغيل الميناء البحري والمطار بغزة.

تأتي تلك التصريحات بينما لم تتمخض المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بالقاهرة إلى أي اتفاق حول سبل الحل لإنهاء الحرب أو تمديد الهدنة.

ونفى قياديان في حركة حماس مساء الأربعاء أي اتفاق يقضي بتمديد التهدئة لمدة 72 ساعة أخرى، في وقت نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنّ مسار المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل والوفد الفلسطيني تدور حول تكليف قوى الأمن التابعة للرئاسة الفلسطينية بإدارة المعابر ومراقبة دخول مواد البناء لإعادة إعمار القطاع إضافة إلى مراقبة الجهات التي تحوّل لها أموال المساعدات الدولية لعمليات الإعمار.

وقد حذر مشير المصري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سكان المستوطنات الإسرائيلية من العودة إلى بيوتهم في حال لم تستجب حكومتهم للمطالب الفلسطينية. جاء ذلك خلال كلمة للمَصري أمام آلاف الفلسطينيين الذين احتشدوا في مدينة غزة دعماً للمقاومة وللوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة.

في المقابل، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إنها متفاجئة من حجم ما وصفته بالإنجازات السياسية التي حققتها الحرب على غزة. وكمثال على ما تصفها بهذه الإنجازات، أشارت إلى الموقف المصري الرافض للتباحث مع حركة حماس في إعادة فتح معبر رفح كشرط لوقف إطلاق النار.

كما أشارت إلى موقف الولايات المتحدة التي تدعم المعادلة الإسرائيلية القاضية باشتراط الإعمار مقابل نزع سلاح المقاومة الفلسطينية, أو على الأقل الحدّ من تسلحها.

ميدانياً، خرجت مظاهرات حاشدة أمام مقر المجلس التشريعي وسط غزة تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني بمطالب المقاومة وتنادي برفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي عليه.