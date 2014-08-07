الداخلية التونسية تعلن تفكيك خمس خلايا إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس عن تفكيك خلايا "إرهابية" كانت تعتزم القيام بتفجيرات عبر سيارات مفخخة واستهداف منشآت والقيام باغتيالات ضد سياسيين وإعلاميين وشخصيات عامة.

وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي اليوم خلال مؤتمر صحفي أن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف أحد العناصر "الإرهابية" وهو في طريقه إلى ليبيا وقد أفضى التحقيق معه إلى كشف خمس خلايا "إرهابية" من بينها أربع خلايا في العاصمة وأخرى في القيروان وسط تونس.

وقال العروي إن العنصر الموقوف يدعى هشام بالرابح وهو مطلوب لدى الأجهزة القضائية في تونس والجزائر.

وأضاف العروي أن الوحدات الأمنية تمكنت من اعتقال 21 من بين عناصر الخلايا في وقت "قياسي" بينما يجري ملاحقة تسعة آخرين فارين.

وينتمي جميع العناصر "الإرهابية" إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور والمصنف تنظيما إرهابياً في تونس، ولهم ارتباطات بعناصر خارجية وبالجماعات المسلحة المتمركزة بجبل الشعانبي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الداخلية.

وأضاف أن الخلايا "الإرهابية" كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير متزامنة عبر سيارات مفخخة واستهداف مؤسسات ومنشآت حيوية ومقرات أمنية والقيام باغتيالات لسياسيين واعلاميين وقيادات أمنية.

وقال العروي إنه تم العثور على قائمة إسمية بالمستهدفين بالاغتيالات وقد تم تعزيز الحماية الأمنية من حولهم، كما تم حجز السيارات المعدة للتفخيخ ومواد التفجير.

وكثفت الأجهزة الأمنية في تونس من حملاتها مع تدهور الأوضاع الأمنية في الجارة ليبيا ومخاطر تسرب المزيد من العناصر الإرهابية إلى التراب التونسي.

واتخذت الحكومة التونسية حزمة من الإجراءات للوقاية من مصادر الإرهاب من بينها تعليق نشاط الجمعيات المشبوهة وملاحقة المتشددين وغلق المساجد التي لا تخضع لرقابة الأوقاف وفرض مراقبة مشددة على الحدود مع ليبيا.