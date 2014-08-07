الجيش اللبناني يسيطر على عرسال وسط انسحاب المسلحين

توصل وفد من هيئة العلماء المسلمين الأربعاء إلى إبرام وقف لإطلاق النار في بلدة عرسال الحدودية شرق لبنان, ودخل الصليب الأحمر إلى البلدة الخميس, وأجلت سيارات الإسعاف التابعة له 35 جريحاً مدنياً منها.

وأحكم الجيش اللبناني قبضته الخميس على البلدة, والتي كان قد سيطر عليها مسلحون مطلع الإسبوع الجاري, وعكف الجيش على تقييم عدد المسلحين المتواجدين في البلدة. وقال أحد المقاتلين إنهم انسحبوا تماماً من بلدة عرسال كما أكدت لاجئة سورية تقيم في البلدة الأمر عينه.

غير أن مصدراً أمنياً لبنانياً قال إن المقاتلين ينسحبون تدريجياً من البلدة, مشيراً إلى أن الجيش لا يزال يقيم الوضع. في حين قال مصدر لبناني سياسي إن عدداً من المسلحين لا يزالون في عرسال.

وقتل في المعركة المستمرة منذ يوم السبت عشرات الأشخاص, بينهم 17 جندياً، وأسر المسلحون عشرات من أفراد القوى الأمنية والجيش, كما عثر الجيش أثناء تقدمه على ثلاثة عناصر من الأمن الداخلي أحياء وبصحة جيدة في عيادة. وذكرت الحصيلة الرسمية أن نحو 20 جندياً لا يزالون في عداد المفقودين.

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر أمنية أن قنبلة انفجرت بالقرب من دورية للجيش في مدينة طرابلس شمال البلاد, ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين ليل الأربعاء.