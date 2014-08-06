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مقتل قيادات بتنظيم الدولة الإسلامية في الموصل

6/8/2014

قالت رئاسة الوزراء العراقية، الأربعاء، إن 130 مسلحا من تنظيم "الدولة الإسلامية" بينهم قيادات في التنظيم قتلوا بقصف جوي على الموصل.

وأكدت رئاسة الوزراء العراقية مقتل عبد الرحمن مصطفى الملقب بأبي علاء العفري، منسق ولايات "الدولة الإسلامية"، إضافة إلى مقتل مسؤول لجنة الاستخبارات في التنظيم والمدعو أبو حسن الصحابي.

من جهة أخرى، أفادت مصادر كردية أن معارك تجري بين قوات البشمركة الكردية ومسلحين من تنظيم " الدولة الإسلامية" عند تخوم الموصل وذلك في محاولة من البشمركة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها عناصر تنظيم الدولة منذ 3 أيام.

وأدان مجلس الأمن يوم الثلاثاء هجمات تنظيم الدولة على منطقتي سنجار وتلعفر بمحافظة نينوى شمالي العراق، محذرا من احتمال أن  يواجه تنظيم الدولة محاكمات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

سياسياً، حذر نوري المالكي من أي محاولات غير دستورية أو لدول خارجية للتدخل في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، بأنها ستفتح "أبواب الجحيم" في العراق.

وفي السياق ذاته، قالت عضو التحالف الكردستاني إلا طالباني إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أصبح في موقف حرج بسبب عدم تلقيه مرشحا عن التحالف لمنصب رئاسة الوزراء.

وأضافت أن الرئيس قد يلجأ في نهاية المطاف إلى معالجة الخلل الدستوري بالعودة إلى أولى جلسات البرلمان لتكليف مرشح أكبر كتلة فيه بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة، في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون.

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