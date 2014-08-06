مصر تبدأ وساطتها من أجل هدنة دائمة في غزة

التقى مسؤولون مصريون في القاهرة وفداً إسرائيلياً, وسينقلون الأربعاء مطالبه إلى المفاوضين الفلسطينيين في إطار المحادثات التي تهدف إلى إحلال هدنة دائمة في غزة بعد إنتهاء التهدئة لمدة 72 ساعة المطبقة منذ الثلاثاء.

ولم تسجل أي مواجهات في قطاع غزة الأربعاء في اليوم الثاني من التهدئة, والتي تم التوصل إليها بفضل وساطتين مصرية وأميركية.

وانسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من القطاع الفلسطيني الثلاثاء, بعد شهر من بدء الهجوم الذي أدى إلى استشهاد 1875 فلسطينياً بينهم 430 طفلاً وفتى و243 امرأة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية. وإلى مقتل 64 جندياً إسرائيلياً وثلاثة مدنيين.

وقال مفاوضون فلسطينيون طلبوا عدم كشف هوياتهم إن "الوفد الإسرائيلي حضر الثلاثاء إلى القاهرة والتقى المسؤولين المصريين, وعاد إلى تل ابيب للاجتماع مع الحكومة الإسرائيلية ونقل ما دار في الاجتماع المصري الإسرائيلي".

وأضافوا أن "الوفد الإسرائيلي سيعود الأربعاء إلى القاهرة لمواصلة التفاوض غير المباشر مع الوفد الفلسطيني برعاية وإشراف مصري". وتابعوا "سنلتقي الأربعاء مع وفد من القيادة المصرية للاستماع إلى الموقف الإسرائيلي من المطالب الفلسطينية للهدنة والتهدئة".

ويضم الوفد الفلسطيني حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة وتشكل الهدف الرئيسي لإسرائيل.

كما أكدت حماس الثلاثاء رفضها مجرد الاستماع لطرح "نزع سلاح المقاومة" في قطاع غزة، الأمر الذي تطالب به إسرائيل كشرط لتهدئة دائمة في القطاع بعد هجوم جوي وبري عليه استمر نحو شهر. حيث قال عزت الرشق القيادي البارز في حركة حماس في القاهرة "نحن كوفد لا نقبل أن نستمع إلى أي طرح في هذا الخصوص, ومن يظن أنه انتصر في المعركة حتى يطلب هذا الطلب هو مخطئ، فالشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده هم المنتصرون".

وأضاف الرشق ان "موافقة إسرائيل على التهدئة وما تلاها من انسحاب لجيش الاحتلال من غزة جاءت لأنهم وصلوا إلى طريق مسدود, ورغم الألم والصمود والتضحيات والصبر نؤكد أن شعبنا ملتف حول المقاومة". واعتبر أن "كل ما أنجزته إسرائيل هو جرائم حرب ضد المدنيين, وأنها لم ولن يحقق أهدافها من هذه المعركة".