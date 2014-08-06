مد الهدنة بعرسال اللبنانية لـ24 ساعة إضافية

قوات الجيش اللبناني في طريقها لعرسال (الجزيرة)

قال رجال دين يتوسطون لإنهاء اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين من جبهةالنصرة ومناصريهم في بلدة عرسال قرب الحدود السورية إنه تم مد هدنة بين الجانبين اعتبارا من الأربعاء ولمدة 24 ساعة أخرى.

وقالوا في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اللبنابي إن المسلحين أطلقوا سراح ثلاثة جنود لبنانيين كانوا يحتجزونهم كما بدأ المسلحون الانسحاب من عرسال.

وسيبدأ رجال الدين أيضا التفاوض للإفراج عن أفراد قوات الأمن الباقين رهن الاحتجاز في البلدة قائلين إن عددهم 27 يشملون عشرة جنود و17 من الشرطة.

وكانت بلدة عرسال اللبنانية الواقعة على الحدود السورية قد شهدت مناوشات في محيط البلدة بين جيش لبنان ومجموعات سورية مسلحة على الرغم من الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها هيئة العلماء المسلمين.

وأعلنت السعودية دعم الجيش اللبناني بمليار دولار للمحافظة على "أمن لبنان".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت الأربعاء بتجدد الاشتباكات على ثلاثة محاور هي راس السرج المهنية وعين عطا ووادي الرعبان بمحيط البلدة، رغم استمرار الهدنة المحددة بـ24 ساعة.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد في وقت سابق بأن ستة أشخاص، هم أربعة سوريين ولبنانيان، جرحوا في تجدد الاشتباكات، مشيرا إلى أن الهدوء يسود داخل بلدة عرسال نفسها.

وقد بدأ التوتر في عرسال عقب توقيف الجيش لعماد جمعة قائد إحدى كتائب جبهة النصرة، وقد أعلن بيعته لـتنظيم الدولة الإسلامية قبل أسابيع، ورد المسلحون بمهاجمة مواقع للجيش بالبلدة ومحيطها.

ومنذ السبت الماضي تشهد البلدة الحدودية توترا أمنيا ومعارك بين الجماعات السورية المسلحة وجيش لبنان ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات بينهم مدنيون.

وكان عضو هيئة العلماء المسلمين بلبنان الشيخ سالم الرافعي قد قال في وقت سابق أمس الثلاثاء إنه تم الاتفاق على وقف النار بين الجيش اللبناني والمجموعات المسلحة في بلدة عرسال.

وقد أطلق المسلحون -وفق هذا الاتفاق- ثلاثة من أفراد قوى الأمن كانوا يحتجزونهم.

وأضاف الرافعي -في حديث لمراسل الجزيرة في لبنان- أنه سيبدأ إدخال معونات إنسانية وطبية إلى البلدة وإجلاء الجرحى منها، وأن هذا الاتفاق ستتبعه خطوات أخرى لإنهاء القتال.