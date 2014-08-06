البث الحي
منوعات

عملية عسكرية متوقعة لإنهاء سيطرة حركة الشباب في مقديشو

6/8/2014

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه يتوقع أن تبدأ عملية عسكرية جديدة للاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية في الأيام القليلة القادمة لطرد مقاتلي حركة الشباب الإسلامية من الأراضي الصومالية حسب تعبيره.

فقد أوضح  الرئيس الصومالي ذلك في مقابلة مع رويترز في واشنطن حيث يحضر قمة لزعماء أفارقة أن "عملية المحيط الهندي ستبدأ في غضون الأيام القليلة القادمة… لدينا كل الاستعدادات لضمان نجاح مؤكد لإنهاء تمرد حركة الشباب."

حيث سيطرت حركة الشباب على معظم المنطقة الجنوبية للصومال في الفترة من 2006 إلى 2011 عندما طردتهم قوات أفريقية من مقديشو، لكن الحركة والتي تتحالف مع تنظيم القاعدة ما تزال تسيطرعلى بعض المناطق في العاصمة رغم العمليات العسكرية الماضية.

وأضاف محمود أن المناطق المُسيطرعليها من قبل الحركة في العاصمة ستكون محور العملية العسكرية الجديدة بهدف إنهاء وجودهم بشكل كامل في مقديشو.

فيما قلل الرئيس الصومالي من شأن هجمات في مقديشو من بينها هجوم قتل فيه عضو بالبرلمان الأسبوع الماضي معتبراً أنها "الضربة الأخيرة" لحركة الشباب.

يشار إلى أن حركة الشباب وسعت هجماتها خارج الصومال إلى نيروبي في استهداف مجمع تجاري العام الماضي أودى بحياة 67 شخصا.

بالإضافة إلى أن الرئيس الصومالي والمجمع الرئاسي في مقديشو هما هدفان لحركة الشباب فقد حاولت ولأكثر من مرة استهدافهما بسيارات ملغمة خلال العام الجاري.

والجدير بالذكر أن العلاقات الصومالية الأمريكية هي في أحسن أحوالها في الوقت الراهن، حيث أعلنت واشنطن في يوليو الماضي أنها ستعين أول سفير لها لدى الصومال منذ 1993عام، فقد جاء في معرض حديث الرئيس الصومالي مع رويترز أن "العلاقة بين الولايات المتحدة والصومال آخذة في التحسن… نحن نتحدث عن شراكة استراتيجية".

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)