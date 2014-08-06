عملية عسكرية متوقعة لإنهاء سيطرة حركة الشباب في مقديشو

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه يتوقع أن تبدأ عملية عسكرية جديدة للاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية في الأيام القليلة القادمة لطرد مقاتلي حركة الشباب الإسلامية من الأراضي الصومالية حسب تعبيره.

فقد أوضح الرئيس الصومالي ذلك في مقابلة مع رويترز في واشنطن حيث يحضر قمة لزعماء أفارقة أن "عملية المحيط الهندي ستبدأ في غضون الأيام القليلة القادمة… لدينا كل الاستعدادات لضمان نجاح مؤكد لإنهاء تمرد حركة الشباب."

حيث سيطرت حركة الشباب على معظم المنطقة الجنوبية للصومال في الفترة من 2006 إلى 2011 عندما طردتهم قوات أفريقية من مقديشو، لكن الحركة والتي تتحالف مع تنظيم القاعدة ما تزال تسيطرعلى بعض المناطق في العاصمة رغم العمليات العسكرية الماضية.

وأضاف محمود أن المناطق المُسيطرعليها من قبل الحركة في العاصمة ستكون محور العملية العسكرية الجديدة بهدف إنهاء وجودهم بشكل كامل في مقديشو.

فيما قلل الرئيس الصومالي من شأن هجمات في مقديشو من بينها هجوم قتل فيه عضو بالبرلمان الأسبوع الماضي معتبراً أنها "الضربة الأخيرة" لحركة الشباب.

يشار إلى أن حركة الشباب وسعت هجماتها خارج الصومال إلى نيروبي في استهداف مجمع تجاري العام الماضي أودى بحياة 67 شخصا.

بالإضافة إلى أن الرئيس الصومالي والمجمع الرئاسي في مقديشو هما هدفان لحركة الشباب فقد حاولت ولأكثر من مرة استهدافهما بسيارات ملغمة خلال العام الجاري.

والجدير بالذكر أن العلاقات الصومالية الأمريكية هي في أحسن أحوالها في الوقت الراهن، حيث أعلنت واشنطن في يوليو الماضي أنها ستعين أول سفير لها لدى الصومال منذ 1993عام، فقد جاء في معرض حديث الرئيس الصومالي مع رويترز أن "العلاقة بين الولايات المتحدة والصومال آخذة في التحسن… نحن نتحدث عن شراكة استراتيجية".