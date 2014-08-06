سامسونغ تطرح نسخة "S.5" بشريحتي اتصال

صورة الهاتف الجديد على موقع شركة سامسونغ

أعلنت شركة "سامسونغ" عن طرح نسخة تدعم شريحتي اتصال"SIM" واتصالات الجيل الرابع "إل تي إي" "LTE" من هاتفها الذكي "Galaxy S5" في الإمارات، تحت اسم "غالاكسي إس 5 إل تي إي" "Galaxy S5 Duos LTE".

وقالت الشركة إن هذا الطرح الجديد جاء لمساعدة العملاء على مواكبة التزاماتهم الاجتماعية والمهنية، وقد تم تزويد الجهاز الجديد بتقنية ميزة عمل شريحتي الاتصال دائما "Dual SIM Always ON"، وهي ميزة تتيح للمستخدمين إمكانية الفصل ما بين بيئتهم الاجتماعية والمهنية، عبر تمكين المستخدمين من استقبال المكالمات على إحدى الشريحتين أثناء المحادثة من خلال الشريحة الأخرى.

ويتضمن الهاتف الجديد إتاحة خيار التنقل بين شريحتي الاتصال دون أي جهد يذكر أو بطء أو توقف للجهاز، وذلك بفضل تطبيق تقنية إدارة شريحة الاتصال "SIM Manager"، وهي منصة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين القدرة على اختيار شريحة الاتصال المفضلة لديهم للمكالمات الصوتية، وللمكالمات المرئية ولتبادل البيانات.

ويقدم هاتف "غالاكسي إس 5 إل تي إي" إلى جانب ما سبق من الميزات نفس مواصفات هاتف "Galaxy S5" الذي طرحته "سامسونغ" في وقت سابق من العام الجاري من حيث سطوع الشاشة ودقتها والمعالج والكاميرا وغير ذلك من المميزات.

وقالت شركة سامسونغ على موقعها على الإنت نت إن الهاتف الجديد "Galaxy S5 Duos LTE" متوفر بأربعة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والذهبي.

وسيتم طرح الجهاز الجديد في أسواق المنطقة العربية عبر المتاجر الرائدة للبيع بالتجزئة وضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر 2599 درهما إماراتيا.