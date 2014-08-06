البث الحي
منوعات

سامسونغ تطرح نسخة "S.5" بشريحتي اتصال

6/8/2014
صورة الهاتف الجديد على موقع شركة سامسونغ

أعلنت شركة "سامسونغ" عن طرح نسخة تدعم شريحتي اتصال"SIM" واتصالات الجيل الرابع "إل تي إي" "LTE" من هاتفها الذكي "Galaxy S5" في الإمارات، تحت اسم "غالاكسي إس 5 إل تي إي" "Galaxy S5 Duos LTE".

وقالت الشركة إن هذا الطرح الجديد جاء لمساعدة العملاء على مواكبة التزاماتهم الاجتماعية والمهنية، وقد تم تزويد الجهاز الجديد بتقنية ميزة عمل شريحتي الاتصال دائما "Dual SIM Always ON"، وهي ميزة تتيح للمستخدمين إمكانية الفصل ما بين بيئتهم الاجتماعية والمهنية، عبر تمكين المستخدمين من استقبال المكالمات على إحدى الشريحتين أثناء المحادثة من خلال الشريحة الأخرى.

ويتضمن الهاتف الجديد إتاحة خيار التنقل بين شريحتي الاتصال دون أي جهد يذكر أو بطء أو توقف للجهاز، وذلك بفضل تطبيق تقنية إدارة شريحة الاتصال "SIM Manager"، وهي منصة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين القدرة على اختيار شريحة الاتصال المفضلة لديهم للمكالمات الصوتية، وللمكالمات المرئية ولتبادل البيانات.

ويقدم هاتف "غالاكسي إس 5 إل تي إي" إلى جانب ما سبق من الميزات نفس مواصفات هاتف "Galaxy S5" الذي طرحته "سامسونغ" في وقت سابق من العام الجاري من حيث سطوع الشاشة ودقتها والمعالج والكاميرا وغير ذلك من المميزات.

وقالت شركة سامسونغ على موقعها على الإنت نت إن الهاتف  الجديد "Galaxy S5 Duos LTE" متوفر بأربعة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والذهبي.

وسيتم طرح الجهاز الجديد في أسواق المنطقة العربية عبر المتاجر الرائدة للبيع بالتجزئة وضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر 2599 درهما إماراتيا.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)