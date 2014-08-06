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جنوب أفريقيا ..أول مكان في العالم لأول نظام جديد في الطاقة

6/8/2014

أصبحت قرية صغيرة في جنوب أفريقيا أول مكان في العالم يستخدم خلايا الوقود لتوليد الطاقة بشكل مختلف، في إطار برنامج جديد قد يساعد على إدخال الكهرباء إلى المناطق النائية في القارة السوداء.

ولأن أكثر من مليوني شخص لا تتوفر لهم خدمات الكهرباء في مناطقهم الفقيرة والنائية ،عملت شركة اسكوم بجدية لتغطية أرجاء جنوب أفريقيا بالتيار الكهربائي ولمواكبة الطلب المتزايد عليها .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة انجلو امريكان بلاتينيوم "امبلاتس"، التي تشارك مع شركة بالارد باور سيستمز الكندية في هذا المشروع الرائد، إن "ما لدينا هنا هو الاول من نوعه في العالم".

يكمن تميز تقنية شبكة خلايا الوقود المصغرة في أنها تنافس الشبكات الكهرباء العادية من حيث التكلفة والسرعة وصديقة للبيئة.

وستقوم امبلاتس باستثمار قرابة 20 مليون دولار في شبكة الخلايا المصغرة والتي ستعمل بصورة مستقلة عن الشبكة الوطنية الحكومية.

وستكون التجربة الأولى لهذا النظام الجديد من الشبكات المولدة للطاقة بوساطة خلايا الوقود توليد 60 كيلوواط في الساعة أي نحو 34 منزلا في منطقة نائية في نالدي باقليم فري ستيت .

يشار إلى أن البنك الدولي وافق سابقا في نيسان 2010 على تقديم قرض بقيمة 3.75 مليار دولار لمساعدة جنوب أفريقيا على توفير إمدادات كهربائية وتمويل إنشاء بعض أكبر محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في بلدان العالم النامي.

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