الهدنة صامدة بغزة والمفاوضات جارية بالقاهرة

صمد وقف إطلاق النار في غزة اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي في الوقت الذي يتابع فيه وسطاء مصريون محادثات مع إسرائيل وممثلين فلسطينيين للتوصل لهدنة مستمرة لإنهاء الحرب التي دمرت قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وقال مسؤولون مصريون إن مسؤولين من المخابرات المصرية التقوا في القاهرة مع وفد إسرائيلي رفيع في وقت متأخر الثلاثاء بعد يوم من الاجتماع مع فلسطينيين بينهم مبعوثون من حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وقال مسؤول مصري إن المحادثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمضي قدما موضحا أن الجانبين لا يجتمعان وجها لوجه.

وأضاف أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن نتائج إلا أن هناك تفاؤلا.

وقالت مصادر مصرية وفلسطينية إنه من المنتظر إجراء مزيد من المحادثات في القاهرة الأربعاء وسط توقعات برد أولي من إسرائيل على المطالب الفلسطينية، ولم تبد اسرائيل حتى الآن أي إشارات على قبولها.

وسحبت إسرائيل قواتها البرية من غزة صباح الثلاثاء وبدأت وقفا لإطلاق النار مدته 72 ساعة مع حماس توسطت فيه مصر كخطوة أولى تجاه إجراء مفاوضات للتوصل لنهاية للحرب المستمرة منذ شهر.

وفي غزة حيث شرد حوالي نصف مليون شخص جراء شهر من الهجمات الدامية بدأ بعض السكان يغادرون الملاذات التابعة للأمم المتحدة ويعودون إلى أحيائهم السكنية حيث تنتشر رائحة الجثث المتحللة في الهواء.

وامتلأت الشوارع في بلدات جنوب إسرائيل -التي كانت تتعرض لهجمات صاروخية يوميا من قطاع غزة- بالأطفال من جديد وهم يلعبون.

ويطالب الفلسطينيون بإنهاء الحصار الإسرائيلي المصري على قطاع غزة والإفراج عن الأسرى ومن بينهم من اعتقلتهم إسرائيل في حملة قمع في يونيو في الضفة الغربية بعد خطف ثلاثة طلبة إسرائيليين وقتلهم.

وترفض إسرائيل هذه المطالب.

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو لتلفزيون رويترز "بالنسبة لإسرائيل أهم قضية هي نزع السلاح، يجب أن نمنع حماس من إعادة التسلح، يجب أن ننزع سلاح قطاع غزة".

وتحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري أيضا في برنامج بتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (BBC) عن أهمية تخلي حماس عن ترسانتها من الصواريخ.

وقال "ما نريد أن نفعله هو دعم الفلسطينيين ورغبتهم في تحسين حياتهم والتمكن من فتح المعابر لإدخال الطعام وإعادة البناء والتمتع بحرية أكبر… ولكن يجب أن يتحقق ذلك بمسؤولية أكبر تجاه إسرائيل وهو ما يعني التخلي عن الصواريخ".

وقال كيري إن كل ذلك "سيتم التوصل إليه في نهاية الأمر" في إطار جهود أوسع لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين كان يقودها ولكن تجمدت منذ إبريل بسبب معارضة إسرائيل لاتفاق المصالحة بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

عزت الرشق (أرشيف-الجزيرة)

من جهتها أكدت حماس رفضها لمجرد الاستماع لطرح نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة الذي تطالب به إسرائيل كشرط لتهدئة دائمة في القطاع بعد عدوانها الجوي والبري الذي استمر قرابة شهر.

من جهة أخرى وفي سياق المفاوضات الدائرة في مصر حاليا قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الوفد الفلسطيني لم يتلق ردا من إسرائيل على مطالب تقدم بها عبر مصر، وحذّر من التماطل في الاستجابة لها قائلا إن المقاومة مستعدة للعودة إلى القتال.

وأكد الرشق في تصريح لوكالة "معا" الفلسطينية تمسك الوفد المفاوض في القاهرة بكافة المطالب المتمثلة في رفع الحصار والإفراج عن الأسرى وإقامة الميناء البحري والجوي وفتح ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرا هذه النقاط مطالب الشعب الفلسطيني بكامله.

وحول تمديد الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ صباح أمس لمدة 72 ساعة، قال الرشق إن قرار التمديد تتخذه الفصائل على الأرض ويعتمد على مجريات المفاوضات، وحذر من محاولة الاحتلال المماطلة بمطالب الشعب "لأن المقاومة جاهزة ويدها على الزناد للعودة إلى القتال".