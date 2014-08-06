الناتو: ربما تكون روسيا تستعد لغزو أوكرانيا

صورة أرشيفية لأحد اجتماعات الناتو (Getty)

قال حلف شمال الأطلسي الناتو في بيان الأاربعاء إن روسيا حشدت حوالي 20 ألف جندي على حدود شرق أوكرانيا وإنها قد تتذرع بمهمة إنسانية أو مهمة لحفظ السلام لغزو أوكرانيا.

وأكد الحلف أن روسيا هي من أشعل فتيل النزاع في أوكرانيا منبها إلى أن حشد الجنود على الحدود يسهم في تصعيد "وضع خطير للغاية".

وقالت المتحدثة باسم الحلف أونا لونغيسكو في بيان وزع عبر البريد الإلكتروني "لن نخمن ما يدور في رأس روسيا لكننا نرى ما تفعله على الأرض وهذا مثار قلق بالغ. لقد حشدت روسيا حوالي 20 ألف جندي -جاهزين للقتال- على حدود أوكرانيا الشرقية".

وعبر بيان الحلف عن قلقه من إمكانية استخدام موسكو "لمبرر مهمة إنسانية أو مهمة لحفظ السلام لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا".

وتنفي روسيا الاتهامات الغربية لها بتسليح ودعم المقاتلين الانفصاليين الذين يحاربون القوات الأوكرانية في شرق البلاد.

وأعلنت روسيا الاثنين عن مناورات عسكرية جديدة ستجري الأسبوع الحالي تشارك فيها طائرات حربية وأخرى قاذفة للقنابل في استعراض للقوة على مقربة من الحدود مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق الأربعاء قال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك إن التهديد بالتدخل المباشر من جانب الجيش الروسي في أوكرانيا تزايد خلال اليومين الماضيين.

وفي بداية العام الحالي قال الحلف إن روسيا حشدت أكثر من 40 ألف جندي منذ ذلك الحين.

وقال مسؤول عسكري في الحلف طلب عدم الكشف عن هويته إن روسيا زادت عدد جنودها المتمركزين على الحدود أول هذا الشهر.

وأضاف أن القوات تتألف من دبابات وقوات مشاة ومدفعية ومنظومات للدفاع الجوي بالإضافة إلى قوات للإمداد والتموين وقوات خاصة وطائرات متنوعة.

وقال محللون عسكريون إن روسيا كانت تتخذ من المناورات العسكرية في السابق غطاء للتدخل العسكري.