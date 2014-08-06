البشمركة تشتبك مع تنظيم الدولة قرب أربيل

قوات من البشمركة في ضواحي مدينة سنجار غرب الموصل (رويترز)

قال مسؤول كردي كبير لوكالة رويترز للأنباء الأربعاء إن القوات الكردية هاجمت مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة تقع على بعد 40 كلم فقط جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق.

وجاء الهجوم بعدما ألحق مسلحو الدولة الإسلامية هزيمة ثقيلة بالأكراد الأحد عندما حققوا تقدما خاطفا في ثلاث بلدات مما دفع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لإصدار أوامره للقوات الجوية العراقية بدعم القوات الكردية للمرة الأولى.

وقال جبار ياور أمين عام وزارة البشمركة "القوات الكردية" إنهم غيروا خططهم من الدفاع إلى الهجوم وإنهم يشتبكون الآن مع مقاتلي التنظيم في بلدة مخمور.

ويجعل موقع الاشتباكات تنظيم الدولة الإسلامية أقرب لإقليم كردستان شبه المستقل من أي وقت مضى منذ اجتاح التنظيم شمال العراق دون مقاومة تذكر في يونيو.

وبعد التقدم السريع فر آلاف الجنود العراقيين الذين دربتهم الولايات المتحدة، وتدخلت القوات الكردية -التي عادة تتفاخر بمعاركها ضد قوات صدام حسين- كما فعلت الميليشيات الشيعية التي دربتها إيران.

وقال ياور إن التعاون العسكري مع بغداد استؤنف في محاولة لمواجهة المسلحين الذين حققوا تقدما سريعا في الشمال في مطلع الأسبوع. كانت العلاقات قد توترت بين القيادة الكردية وحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي يقودها الشيعة بسبب النفط والميزانية والسيطرة على بعض المناطق.

لكن الهجوم الخاطف الذي شنه المسلحون السنة -الذين سيطروا على بلدات أخرى وحقل نفط وأكبر سد في العراق- في مطلع الأسبوع دفع الأكراد إلى تجاوز الخلافات والتعاون مع الحكومة المركزية.

وقال ياور عبر الهاتف إن وزارة البشمركة بعثت رسالة إلى وزارة الدفاع العراقية تطالبها بعقد اجتماع عاجل بشأن التعاون العسكري. وأضاف أنه أعيد تفعيل اللجان المشتركة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية قيام خلافة إسلامية على مناطق شاسعة خاضعة لسيطرته في العراق وسوريا ويهدد بالزحف على بغداد ويفرض أكبر تهديد على أمن العراق منذ الغزو الأميركي الذي أسقط صدام حسين في 2003.

ويسيطر أيضا مقاتلو الدولة الإسلامية ومسلحون وعشائر حليفة للتنظيم على بعض المناطق في غرب العراق.

وأدى الجمود السياسي والتوترات الطائفية التي تغذي مستويات عنف لم تحدث منذ ذروة الاقتتال الطائفي في الفترة من 2006 إلى 2007 إلى تقويض الجهود الرامية إلى مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول منتقدون إن المالكي زعيم شمولي همش برنامجه الطائفي السنة ودفعهم إلى إيجاد قاعدة مشتركة مع الدولة الإسلامية على الرغم من رفضهم لتفسير التنظيم المتشدد للإسلام.

ورفض المالكي دعوات من الأكراد والسنة وبعض الشيعة وحتى من إيران للتخلي عن السلطة وإفساح المجال لشخصية أقل استقطابا.

وظل على تحديه الأربعاء في كلمته الأسبوعية على التليفزيون العراقي وحذر من أن أي محاولة غير دستورية لتشكيل حكومة جديدة وقال إنها ستفتح أبواب الجحيم في البلاد.

ورفض المالكي أي تدخل خارجي في الأمر في إشارة واضحة إلى طهران بعدما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يعتقدون أن المالكي لم يعد بإمكانه الحفاظ على وحدة العراق.

وقال المسؤولون الإيرانيون إن بلادهم تدعم الآن دعوات المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني للمالكي بالرحيل وتبحث عن زعيم بديل لمحاربة المتشددين السنة.

ودعت الولايات المتحدة التي كانت تدعم المالكي منذ جاء إلى السلطة في 2006 الساسة العراقيين إلى تشكيل حكومة تضم كافة الأطياف يمكنها توحيد العراقيين ومواجهة الدولة الإسلامية.

ووضع تنظيم الدولة الإسلامية استمرار العراق كدولة موحدة في خطر. واستولى التنظيم على ثلاث بلدات أخرى وحقل نفط خامس ووصل إلى أكبر سد في العراق أثناء هجوم في مطلع الأسبوع.