اقتراح بفتح معبر رفح تحت إشراف الاتحاد الأوروبي

معبر رفح (أرشيف-Getty)

قال مصدر دبلوماسي ألماني يوم الأربعاء إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تقترح إعادة تنشيط بعثة من الاتحاد الأوروبي على حدود مصر وغزة للمساعدة على استقرار الأوضاع في القطاع الفلسطيني بعد حرب دامت شهرا.

وأضاف المصدر إن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيريه في باريس ولندن يفضلون استئناف أعمال الاتحاد الأوروبي في معبر رفح الذي يمثل المنفذ الرئيسي للعالم بالنسبة لسكان القطاع البالغ عددهم حوالي 1.8 مليون نسمة.

وصمد وقف اطلاق النار في غزة يوم الأربعاء لليوم الثاني في الوقت الذي يتابع فيه وسطاء مصريون محادثات مع إسرائيل وممثلين فلسطينيين للتوصل لهدنة دائمة لانهاء الحرب التي دمرت قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في رفح قد بدأت العمل في عام 2005 لمراقبة المعبر في إطار اتفاق توصلت إليه إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب. وتوقف عمل البعثة بعد ذلك بعامين عندما سيطر نشطاء حركة حماس على قطاع غزة.

وطوال العام الماضي أغلقت مصر المعبر مرارا مما زاد الضغط على سكان القطاع الذين يواجهون بالفعل حصارا بريا وبحريا تفرضه إسرائيل.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إنه رغم أن مصر قد تبحث تخفيف القيود على حركة الأفراد عبر رفح إلا أنها من غير المرجح أن تقبل طلب حماس بالسماح بتدفق التجارة بشكل طبيعي.

وتقول المصادر إن مصر تصر على أن أي مناقشات بشأن رفح لابد أن تجرى بشكل ثنائي مع السلطة الفلسطينية لا ان تكون جزءا من أي اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل لتخفيف الحصار الإسرائيلي.