مقتل فتاة ووقوع عدد من الجرحى في تبادل إطلاق نار بلبنان

أفاد مصدر أمني لبناني بمقتل فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً, وأصابة ثمانية أشخاص بينهم ستة عسكريين بجروح، في تبادل لإطلاق النار الثلاثاء بين الجيش اللبناني ومجموعة مسلحة في منطقة باب التبانة ذات الغالبية السنية بمدينة طرابلس.

وتأتي هذه التوترات في المدينة التي شهدت اشتباكات عدة على خلفية النزاع السوري، وسط معارك متواصلة منذ السبت بين الجيش ومسلحين في محيط بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، والتي أدت إلى مقتل 16 عسكرياً وفقدان 22.

ووقع تبادل إطلاق النار "بعد قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على باص كان يقل عسكريين أثناء مروره على الطريق الدولية من جهة التبانة، ما أدى إلى إصابة ستة عسكريين"، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن المنطقة شهدت طوال ليل الإثنين "اشتباكات متقطعة مع مجموعات مسلحة، فيما منع الجيش محاولات عدة لقطع طرق".

وصباح يوم الثلاثاء ضرب الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول مناطق التوتر في باب التبانة وقطع الطرق المؤدية إليها, كما أغلقت جميع المحلات التجارية وشهدت المدينة حركة مرورية خفيفة.

واندلعت المعارك السبت إثر هجوم مسلحين على مواقع للجيش اللبناني في عراسال, بعد توقيف الجيش اللبناني السبت لقيادي مرتبط بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وأدت الاشتباكات إلى مقتل 16 عسكرياً بينهم ضابطان، وإصابة 84 بجروح, في حين فقد الاتصال مع 22 جندياً.

يذكر أن مدينة طرابلس شهدت سلسلة من المعارك منذ اندلاع النزاع السوري منتصف آذار / مارس 2011، بين مجموعات سنية مسلحة في باب التبانة متعاطفة مع المعارضة، وأخرى علوية موالية للنظام في منطقة جبل محسن.