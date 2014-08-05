البث الحي
منوعات

مقتل خمسة شرطة وأربعة مسلحين بهجومين بمصر

5/8/2014
صورة أرشيفية لهجوم في القاهرة (الجزيرة)

قالت وزارة الداخلية المصرية إن تسعة أشخاص بينهم خمسة رجال شرطة قتلوا في هجومين يوم الثلاثاء على طريق سريع بمحافظة مطروح المجاورة لليبيا.

وأضافت الوزارة في بيان بصفحتها على موقع فيسبوك أن خمسة من رجال شرطة قتلوا في هجوم على سيارة من قوة تأمين الطريق الساحلي، وفي اشتباك آخر قتل رجال الشرطة أربعة مسلحين هاجموا نقطة تفتيش على الطريق.

ونقلت جريدة اليوم السابع على صفحتها بالإنترنت أن خمسة من عناصر الشرطة استشهدوا من بينهم ضابط وجميعهم من قوة قسم شرطة الضبعة إثر استهداف سيارة الشرطة التى كانوا يستقلونها قبيل غروب شمس الثلاثاء.

وأطلقت مجموعة مسلحة النار عليهم فى طريق الإسكندرية – مطروح بالكيلو 159 أمام مدينة الضبعة، وعقب إصابة عناصر الشرطة اصطدمت سيارتهم بالحاجز الخرسانى فاشتعلت النيران بها.

وعلى الفور قامت قوات الشرطة بمطروح بإعداد عدة أكمنة لسيارة المسلحين بمدينة العلمين حتى تم رصدها أمام بوابة 6 بمارينا على الطريق الساحلى، ونجحت القوات فى قتل جميع المسلحين وعددهم ثلاثة مسلحين وتشير المعلومات الأولية إلى أنهم من العريش.

وأكد هانى أبو قاوى شاهد عيان من مدينة الضبعة أن عناصر الشرطة أصيبوا واصطدمت سيارتهم بالحاجز واشتعلت بها النيران لمدة نصف ساعة قبل وصول سيارات الإطفاء أو الإسعاف.

وتابعت الصحيفة على الفور انتقلت قيادات المنطقة لموقع الحادثين، وأضافت أن المصادر الأمنية نفت بشكل قاطع وقوع أى تفجيرات سواء بالضبعة أو العلمين.

وكانت وكالة أنباء أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قالت قبل قليل إن "إرهابيين اثنين" قتلا وأصيب ضابط شرطة في اشتباك وقع الثلاثاء على الطريق السريع بين الإسكندرية ومطروح غرب مصر.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر أمني أن الاشتباك وقع عندما اعترضت الشرطة سيارة محملة بالأسلحة المهربة يستقلها "مجموعة من العناصر الإرهابية".

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام