مقتل خمسة شرطة وأربعة مسلحين بهجومين بمصر

صورة أرشيفية لهجوم في القاهرة (الجزيرة)

قالت وزارة الداخلية المصرية إن تسعة أشخاص بينهم خمسة رجال شرطة قتلوا في هجومين يوم الثلاثاء على طريق سريع بمحافظة مطروح المجاورة لليبيا.

وأضافت الوزارة في بيان بصفحتها على موقع فيسبوك أن خمسة من رجال شرطة قتلوا في هجوم على سيارة من قوة تأمين الطريق الساحلي، وفي اشتباك آخر قتل رجال الشرطة أربعة مسلحين هاجموا نقطة تفتيش على الطريق.

ونقلت جريدة اليوم السابع على صفحتها بالإنترنت أن خمسة من عناصر الشرطة استشهدوا من بينهم ضابط وجميعهم من قوة قسم شرطة الضبعة إثر استهداف سيارة الشرطة التى كانوا يستقلونها قبيل غروب شمس الثلاثاء.

وأطلقت مجموعة مسلحة النار عليهم فى طريق الإسكندرية – مطروح بالكيلو 159 أمام مدينة الضبعة، وعقب إصابة عناصر الشرطة اصطدمت سيارتهم بالحاجز الخرسانى فاشتعلت النيران بها.

وعلى الفور قامت قوات الشرطة بمطروح بإعداد عدة أكمنة لسيارة المسلحين بمدينة العلمين حتى تم رصدها أمام بوابة 6 بمارينا على الطريق الساحلى، ونجحت القوات فى قتل جميع المسلحين وعددهم ثلاثة مسلحين وتشير المعلومات الأولية إلى أنهم من العريش.

وأكد هانى أبو قاوى شاهد عيان من مدينة الضبعة أن عناصر الشرطة أصيبوا واصطدمت سيارتهم بالحاجز واشتعلت بها النيران لمدة نصف ساعة قبل وصول سيارات الإطفاء أو الإسعاف.

وتابعت الصحيفة على الفور انتقلت قيادات المنطقة لموقع الحادثين، وأضافت أن المصادر الأمنية نفت بشكل قاطع وقوع أى تفجيرات سواء بالضبعة أو العلمين.

وكانت وكالة أنباء أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قالت قبل قليل إن "إرهابيين اثنين" قتلا وأصيب ضابط شرطة في اشتباك وقع الثلاثاء على الطريق السريع بين الإسكندرية ومطروح غرب مصر.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر أمني أن الاشتباك وقع عندما اعترضت الشرطة سيارة محملة بالأسلحة المهربة يستقلها "مجموعة من العناصر الإرهابية".