مصدر أمني: الاتفاق على هدنة بعرسال اللبنانية

جنود لبنانيون خارج مدينة عرسال (رويترز)

اتفق على وقف لإطلاق النار لأربع وعشرين ساعة الثلاثاء في قتال بين الجيش اللبناني ومسلحين متشددين سيطروا على بلدة عرسال الحدودية اللبنانية مطلع الأسبوع في أخطر امتداد للحرب الأهلية السورية إلى لبنان.

وقال مصدر أمني إن وقف إطلاق النار المقرر بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت بيروت يهدف إلى السماح بوقت لوسيط للتحري عن مصير 22 جنديا فقدوا منذ سيطر المسلحون على بلدة عرسال السبت، ويقوم رجال دين سنة بجهود السلام.

وقتل 16 جنديا لبنانيا على الأقل في العنف المندلع منذ أربعة أيام، وليس من الواضح عدد القتلى من المسلحين والمدنيين رغم أن محصلة للقتلى قدمها مسؤولون أمنيون وطبيب اوضحت أن العدد يقدر بالعشرات.

وقال مسؤولون إن المسلحين أعضاء من جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا ومن تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا.

وفي وقت سابق أفرج المسلحون عن ثلاثة من أفراد الشرطة كانوا يحتجزونهم فيما وصفه أحد المسلحين بأنه بادرة حسن نية، ويعتقد ان المسلحين مازالوا يحتجزون حوالي 40 فردا من قوات الأمن.

وقال مصدر أمني إن ثلاثة من أفراد الشرطة -عرفهم المسلحون على أنهم رامي جمال وخالد صالح وطانيوس مراد- نقلو إلى مستشفى قريب. ووصف أحد المسلحين الإجراء بأنه "بادرة حسن نوايا" للسماح بإجراء محادثات.

وغادر رجال دين من هيئة العلماء المسلمين عرسال الثلاثاء بعد اجتماعهم مع المسلحين الذين يقولون إنهم مستعدون للانسحاب إذا وافق الجيش على العودة لحراسة نقاط التفتيش خارج عرسال وعدم دخول البلدة ذاتها.

وقالت مصادر أمنية إن جنديين قتلا في الاشتباكات في عرسال مساء الاثنين بينما أصاب مسلحون سبعة آخرين على الأقل في طرابلس. وقتلت فتاة في الثامنة من العمر بالرصاص في المدينة.

وبدأت الاشتباكات في عرسال يوم السبت بعد أن اعتقلت قوات الأمن قائدا إسلاميا يحظى بشعبية بين معارضين محليين ينتقلون باستمرار عبر الحدود مع سوريا، وبعد ذلك بوقت قصير هاجم مسلحون قوات الأمن في المنطقة.

وعلى الرغم من نأي لبنان -الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة- بنفسه عن الحرب التي تجتاح العراق وسوريا إلا أن الصراعات الإقليمية أشعلت مجددا توترات مضت عليها عقود.

وقال نشطاء سوريون ومسعفون في عرسال إن القتال أضر كثيرا بمخيمات يعيش فيها كثيرون من بين عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يقيمون في البلدة وحولها.

وقال شاهد عيان سوري لوكالة رويترز للأنباء عبر رسالة نصية "الوضع سيء العائلات محاصرة داخل البلدة النازحون في الطرقات يوجد نقص حاد في الخبز والوضع الطبي سيء جدا".

ويحاول لبنان رسميا النأي بنفسه عن الصراع في سوريا لكن جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية القوية أرسلت مقاتلين لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد المنتمي للطائفة العلوية وتدعم إيران الأسد وحزب الله.