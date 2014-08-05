البث الحي
منوعات

غوغل تزيل لعبة "اقصف غزة" بعد موجة غضب

5/8/2014

قال متحدث باسم شركة غوغل العملاقه إن شركته سحبت من على منصة تطبيقاتها للهواتف المحمولة لعبة تحاكي الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتدعو المستخدمين "لإسقاط قنابل وتفادي قتل المدنيين" بعد أن أثارت موجة عارمة من الغضب.

وتحاكي لعبة "اقصف غزة" "BOMB GAZA" والتي ابتكرتها شركة "Play FTW" وتم إتاحتها للتنزيل على منصة ألعاب غوغل في 29 يوليو وتم تحميلها أكثر من ألف مرة -لا تزال متاحة كتطبيق على فيسبوك- الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويلقي خلالها اللاعبون قنابل من طائرة حربية على غزة بينما يناورون للهروب من الصواريخ التي يطلقها مقاتلو حماس الذين يرتدون أقنعة سوداء وخضراء.

وقال متحدث باسم غوغل "أزلنا التطبيق الذي ينتهك سياساتنا من غوغل بلاي" مؤكدا أن اللعبة أزيلت من منصة ألعاب غوغل بلاي وكذلك أزالت الشركة ألعابا أخرى لها علاقة بالحرب على غزة. ولم تذكر غوغل تحديدا السياسات التي تنتهكها اللعبة أو الألعاب الأخرى المزالة.

ولكن القواعد العامة لمنصة غوغل بلاي تحظر المحتوى الذي يرقى إلى خطاب الكراهية أو والتحريض ضد الآخرين أو تدعو للتفرقة العرقية والعنصرية أو الكراهية الدينية أو العنف وتسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى المسيء.
صفحة اللعبة على فيسبوك حاليا

وأثارت اللعبة موجة تعليقات غاضبة على صفحة الرأي بمنصة تطبيقات غوغل وكذلك على فيسبوك. وقالت مجلة تايم الأميركية على موقعها في الإنترنت إن اللعبة تم تحميلها مئات المرات مرة منذ إطلاقها في 29 يوليو، وأضافت أن هذه اللعبة ليست هي الوحيدة التي لها علاقة بالصراع في غزة بل هناك مجموعة ألعاب أخرى مثل القبة الحديدية (Iron Dome) وتقوم على فكرة إطلاق الصورايخ من منصات القبة الحديدية على أهداف في غزة، وكذلك لعبة "Rocket Pride" "اللعبتان متاحتان على منصة ألعاب أندرويد" حتى الآن.

ولم ترد فيسبوك على الفور على طلبات للتعليق على بقاء التطبيق متاحا على صفحتها، كما لم يتسن الوصول إلى شركة "Play FTW".

يذكر أن إسرائيل شنت هجومها على غزة في الثامن من يوليو ردا على ما قالت إنه تصاعد للقصف الصاروخي لحركة حماس. وقال مسؤولون في غزة إن أكثر من 1947 فلسطينيا معظمهم من المدنيين استشهدوا وأن حوالي ثلاثة آلاف منزل دمرت أو أصيبت بأضرار منذ بدء الهجوم.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام