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عقيلة صالح عيسى رئيسا لمجلس النواب الليبي

5/8/2014

انتخب مجلس النواب الليبي في جلسة عقدها في طبرق مساء الاثنين، النائب عقيلة صالح عيسى رئيسا للبرلمان بأغلبية 77 صوتا من إجمالي 158 عضوا مقابل 74 صوتا لمنافسه أبوبكر مصطفى بعيرة.

وعيسى – هو من بلدة القبة بشرق ليبيا- يؤكد أنه لا ينتمي إلى أي تيار سياسي، وقد تقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.

وكان قد ترشح تسعة نواب لمنصب الرئيس، لتنحصر الجولة الثانية بين أبوبكر مصطفى بعيرة، الذي حصل في الجولة الأولى على 54 صوتاً وعقيلة صالح عيسى الذي حصل على 46 صوتاً، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وكانت الخلافات السياسية في ليبيا قد استمرت حول شرعية تسليم الصلاحيات واستلامها بين البرلمان المنتهية فترته والأعضاء الجدد في الجلسة الافتتاحية.

وبينما دعا رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهي نوري أبو سهمين إلى عقد الجلسة الافتتاحية وإتمام إجراءات تسليم السلطة في العاصمة طرابلس، اختار أعضاء آخرون عقد الجلسة في طبرق ،والتي وصفها بوسهمين وبعض النواب بأنها مخالفة لما ورد في الإعلان الدستوري.

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