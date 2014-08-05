عائلة سائق جرافة القدس: ما جرى كان حادثا

الحافلة راقدة على جنبها جراء اصدام الجرافة بها (رويترز-أرشيف)

استبعدت عائلة سائق الجرافة الفلسطيني الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية الاثنين في القدس الشرقية المحتلة بعد أن صدم حافلة وقتل إسرائيليا، فرضية الهجوم وقالت إن "ما جرى كان حادثا".

وقال هشام الجعابيص عم سائق الجرافة محمد الجعابيص "20 عاما" لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" الثلاثاء "لدينا شهود يقولون إن محمد تعرض للرشق بالحجارة بكثافة ومضايقات واستفزازات في موقع عمله من قبل فتية من اليهود المتدينين. وحاول الهرب من المكان فوقع الحادث".

ووصفت الشرطة الإسرائيلية ما حدث بأنه "هجوم إرهابي" وأكدت أن الشاب الفلسطيني القتيل دهس إسرائيليا وقتله ثم صدم حافلة بالجرافة فإدى إلى انقلابها على جنبها، وأن شرطيين كانا في المكان تدخلا وأطلقا عليه النار فقتلاه.

ولكن عم سائق الجرافة أوضح أنه "عندما خرج من موقع العمل إلى الشارع العام تعرض للرشق بالحجارة من قبل يهود متشددين، وأنه تعرض لإطلاق النار حتى قبل أن يصدم الباص ويقلبه.. يبدو أنه كان يائسا". وأضاف أن "هذا ما تظهره أشرطة الفيديو التي انتشرت على الفيسبوك".

وتابع لقد "حققت الشرطة مع والده وشقيقيه ليل أمس حول تصرفاته في الفترة الأخيرة"، وأوضح أن العائلة وافقت على تشريح الجثة في معهد أبو كبير الذي سيستغرق 48 ساعة.

من جهة أخرى قال شهود من سائقي سيارات الأجرة في منطقة الحادث لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" "إن فتية من اليهود المتشددين يقومون بالقاء الحجارة ومنذ أكثر من ثلاثة أيام بشكل متكرر على سيارات العرب في شارع رقم واحد المحاذي لمكان حادث الجرافة".

وفي جبل المكبر جرت مواجهات مساء الاثنين مع الشرطة الإسرائيلية في أعقاب مقتل محمد الجعابيص.